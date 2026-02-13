CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 13 febbraio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo, alla Sala 1 dell'Imperia di Oneglia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CIME TEMPESTOSE – ore 16.00 - 21.00 – di Emerald Fennell - con Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver - Drammatico – “Fin da bambini il legame fra Cathy Earnshow, orfana di madre e figlia di un inglese che ha perso tutto al gioco, e Heathcliff, trovatello preso in casa dal padre di Cathy e trattato come un servo, è viscerale e indissolubile. Da adulti, quel legame si trasforma in passione travolgente, ma Cathy ritiene la possibilità di una reazione ufficiale con Heathcliff degradante, e prende in considerazione la possibilità di sposare il ricco vicino di casa Edgard. Heathcliff fugge dall'umiliazione in arrivo e cerca fortuna all'estero, per poi tornare nello Yorkshire da trionfatore e acquistare Wuthering Heights, la casa in cui lui e Cathy sono cresciuti. Ma al suo ritorno trova la sua anima gemella sposata ad Edgard, e per i due inizierà quell'inferno (e paradiso dei sensi) cui sembrano destinati fin dall'infanzia...”

Voto della critica: ***

- LAVOREREMO DA GRANDI – ore 18.45 – di Antonio Albanese - con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero - Commedia – “Umberto ha dilapidato i soldi del padre e continua ad immaginarsi grande musicista, ma partorisce solo creazioni sonore cacofoniche. Ha due ex mogli che l'hanno sfruttato e ora lo detestano, e due figli: Toni, che entra ed esce di prigione, dalla prima moglie, e la malmostosa Giulia dalla seconda. Beppe fa l'idraulico e abita con una mamma asfissiante, è innamorato della cugina poliziotta che non lo degna di uno sguardo e bersagliato dalle chiamate notturne di una cliente impaziente. Gigi contava sull'eredità di una zia facoltosa, ma lei gli ha lasciato solo parrucche e trucchi, che lui indossa per protesta, ubriacandosi e ingerendo pillole. Una notte, mentre trasportano Gigi in stato semicomatoso, Umberto, Beppe e Toni (sotto misura cautelare in vista dell'ennesimo processo, questa volta per truffa ai danni del Fisco) fanno un incidente del quale dovranno affrontare le conseguenze, dando il via ad una catena di equivoci e di sorprese atte a sconvolgere la loro vita senza direzione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- LE COSE NON DETTE – ore 15.30 – di Gabriele Muccino - con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini - Drammatico – “Carlo Ristuccia è un docente universitario, autore di un unico libro di successo. Sua moglie Elisa è una giornalista di Vanity Fair Italia i cui articoli vengono ripresi oltreoceano, ma al momento è in crisi creativa, e il suo direttore (interpretato dal vero direttore di Vanity) le consiglia di ‘staccare’ e di partire per una vacanza che le regali un nuovo punto di vista. Come coppia, Carlo ed Elisa sono in fase di stallo, e cercano di metabolizzare il dolore per non essere riusciti a diventare genitori. Decidono dunque per una puntata a Tangeri, insieme a un'altra coppia: Paolo, il migliore amico di Carlo, ristoratore stakanovista e padre assente, e sua moglie Anna, iperansiosa e prepotente. Con loro però c'è anche la figlia tredicenne Vittoria, che ha una particolare simpatia per Carlo. Peccato che in vacanza si presenti a sorpresa Blu, la giovanissima amante del professore, sua studentessa nonché cameriera nel locale dove i quattro amici sono soliti cenare insieme...”

Voto della critica: ***

- AGATA CHRISTIAN – DELITTO SULLE NEVI – ore 17.30 - 21.30 – di Eros Puglielli - con Christian De Sica, Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Marcello Macchia, Giorgio Colangeli - Commedia – “Christian Agata, il detective e criminologo più famoso d'Italia (anzi, d'Europa, dice lui) viene invitato da Walter Gulmar, figlio di Carlo, patron della celebre ditta di giocattoli Gulmar e Gulmar, per fare da testimonial nello spot della nuova edizione di un gioco in scatola, il Crime Castle, best seller dell'azienda. Lo spot sarà girato in Val d'Aosta, e Agata raggiunge i Gulmar nel loro sontuoso castello fra le montagne innevate, che è stato di ispirazione per il gioco di cui sopra. Nel castello ci sono anche la seconda moglie di Carlo, Laura, la promessa sposa di Walter, Miranda, l'ex proprietario Elvio che conosce tutta la storia del castello, l'assistente di Carlo Serena e suo marito Olmo, e la sorellastra di Walter, India. C'è anche uno youtuber, OneSlot, che dovrebbe acquistare la Gulmar e Gulmar attraverso la sua società, la Slot House. E arrivano infine anche un brigadiere scelto ‘male’, Vanni Cuozzo, e il suo appuntato Tarda, montanaro ecologista. Quando una valanga isola tutta l'improbabile compagnia all'interno del castello e spunta il classico cadavere, i dieci piccoli indiani resteranno intrappolati nell'edificio, e il detective Agata dovrà risolvere il mistero...”

Voto della critica: ***

- BUEN CAMINO – ore 19.45 – di Gennaro Nunziante - con Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari - Commedia – “Checco Zalone è un ‘nuovo Paperone italiano’, possiede sei Ferrari rosse fiammanti e sta per festeggiare i suoi 50 anni con una festa a tema egizio per 800 invitati. Vive con la sua attuale compagna, una modella messicana 25enne, mentre sua figlia Cristal (in onore allo champagne) abita con la madre, ex modella e aspirante attrice negli spettacoli del suo spocchioso compagno palestinese. Il motto di Checco è che è sempre bello mostrare la propria ricchezza a chi non può permettersela, e si muove fra la Sardegna, Roma e Milano, non facendo assolutamente nulla di produttivo e spendendo e spandendo i soldi del padre imprenditore di successo, che lo considera un emerito coglione. Ma quando Cristal scompare Checco si metterà a cercarla e scoprirà che è partita per percorrere a piedi il Cammino di Santiago. Il padre la segue (inizialmente in Ferrari), scoprendo a poco a poco un lato di sé che non aveva mai considerato, e incontra una bella quarantenne spagnola, Alma, innamorata di un uomo misterioso...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it