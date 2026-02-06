CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 6 febbraio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo, al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BUEN CAMINO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Gennaro Nunziante - con Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari - Commedia – “Checco Zalone è un ‘nuovo Paperone italiano’, possiede sei Ferrari rosse fiammanti e sta per festeggiare i suoi 50 anni con una festa a tema egizio per 800 invitati. Vive con la sua attuale compagna, una modella messicana 25enne, mentre sua figlia Cristal (in onore allo champagne) abita con la madre, ex modella e aspirante attrice negli spettacoli del suo spocchioso compagno palestinese. Il motto di Checco è che è sempre bello mostrare la propria ricchezza a chi non può permettersela, e si muove fra la Sardegna, Roma e Milano, non facendo assolutamente nulla di produttivo e spendendo e spandendo i soldi del padre imprenditore di successo, che lo considera un emerito coglione. Ma quando Cristal scompare Checco si metterà a cercarla e scoprirà che è partita per percorrere a piedi il Cammino di Santiago. Il padre la segue (inizialmente in Ferrari), scoprendo a poco a poco un lato di sé che non aveva mai considerato, e incontra una bella quarantenne spagnola, Alma, innamorata di un uomo misterioso...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- AGATA CHRISTIAN – DELITTO SULLE NEVI – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Eros Puglielli - con Christian De Sica, Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Marcello Macchia, Giorgio Colangeli - Commedia – “Christian Agata, il detective e criminologo più famoso d'Italia (anzi, d'Europa, dice lui) viene invitato da Walter Gulmar, figlio di Carlo, patron della celebre ditta di giocattoli Gulmar e Gulmar, per fare da testimonial nello spot della nuova edizione di un gioco in scatola, il Crime Castle, best seller dell'azienda. Lo spot sarà girato in Val d'Aosta, e Agata raggiunge i Gulmar nel loro sontuoso castello fra le montagne innevate, che è stato di ispirazione per il gioco di cui sopra. Nel castello ci sono anche la seconda moglie di Carlo, Laura, la promessa sposa di Walter, Miranda, l'ex proprietario Elvio che conosce tutta la storia del castello, l'assistente di Carlo Serena e suo marito Olmo, e la sorellastra di Walter, India. C'è anche uno youtuber, OneSlot, che dovrebbe acquistare la Gulmar e Gulmar attraverso la sua società, la Slot House. E arrivano infine anche un brigadiere scelto ‘male’, Vanni Cuozzo, e il suo appuntato Tarda, montanaro ecologista. Quando una valanga isola tutta l'improbabile compagnia all'interno del castello e spunta il classico cadavere, i dieci piccoli indiani resteranno intrappolati nell'edificio, e il detective Agata dovrà risolvere il mistero...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- ANACONDA – ore 15.30 - 17.15 - 19.15 - 21.15 – di Tom Gormican - con Jack Black, Paul Rudd, Thandie Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior - Azione/Avventura/Commedia – “Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) sono migliori amici fin dall'infanzia e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito di tutti i tempi: il ‘classico’ cinematografico Anaconda. Quando una crisi di mezza età li spinge a buttarsi finalmente nell'impresa, partono per le profondità dell'Amazzonia per iniziare le riprese. Ma le cose si fanno serie quando appare improvvisamente una vera anaconda gigante, trasformando il loro set caotico e comico in in una trappola mortale. Il film che muoiono dalla voglia di girare? Potrebbe letteralmente ucciderli...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE – ore 15.30 - 18.15 – di Farah Khalid, Paul Dugdale – con Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin - Musicale – “Un film concerto epico che porta sul grande schermo le straordinarie performance sold out della band K-pop di fama mondiale allo SoFi Stadium, arricchite da contenuti esclusivi dietro le quinte. Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo e una fanbase che abbraccia ogni continente, Stray Kids: The dominATE Experience offre ai fan un'esperienza cinematografica potente e immersiva, svelando ciò che accade dietro il sipario per conoscere più da vicino i loro artisti preferiti...”

Voto della critica: n.p.

- MARTY SUPREME – ore 21.15 – di Josh Safdie - con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler the Creator – Biografico/Drammatico/Sportivo – “Nella New York dell'immediato dopoguerra, Marty Mauser, venditore di scarpe di giorno e pongista di genio la notte, è pronto a tutto per vincere ed elevarsi socialmente. Armato di una fiducia incrollabile e di un carisma destabilizzante, Marty vola a Londra per partecipare al campionato mondiale di tennis da tavolo. Ma in finale è clamorosamente battuto da Endo, prodigio giapponese che riscatta un Paese provato duramente dai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Ossessionato da quella sconfitta, vuole la rivincita, a tutti i costi e contro il mondo che sembra impedirgli di realizzare il suo sogno. Malgrado tutto, Marty ha sempre una pallina nella manica...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LAVOREREMO DA GRANDI – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Antonio Albanese - con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero - Commedia – “Umberto ha dilapidato i soldi del padre e continua ad immaginarsi grande musicista, ma partorisce solo creazioni sonore cacofoniche. Ha due ex mogli che l'hanno sfruttato e ora lo detestano, e due figli: Toni, che entra ed esce di prigione, dalla prima moglie, e la malmostosa Giulia dalla seconda. Beppe fa l'idraulico e abita con una mamma asfissiante, è innamorato della cugina poliziotta che non lo degna di uno sguardo e bersagliato dalle chiamate notturne di una cliente impaziente. Gigi contava sull'eredità di una zia facoltosa, ma lei gli ha lasciato solo parrucche e trucchi, che lui indossa per protesta, ubriacandosi e ingerendo pillole. Una notte, mentre trasportano Gigi in stato semicomatoso, Umberto, Beppe e Toni (sotto misura cautelare in vista dell'ennesimo processo, questa volta per truffa ai danni del Fisco) fanno un incidente del quale dovranno affrontare le conseguenze, dando il via ad una catena di equivoci e di sorprese atte a sconvolgere la loro vita senza direzione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LE COSE NON DETTE – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Gabriele Muccino - con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini - Drammatico – “Carlo Ristuccia è un docente universitario, autore di un unico libro di successo. Sua moglie Elisa è una giornalista di Vanity Fair Italia i cui articoli vengono ripresi oltreoceano, ma al momento è in crisi creativa, e il suo direttore (interpretato dal vero direttore di Vanity) le consiglia di ‘staccare’ e di partire per una vacanza che le regali un nuovo punto di vista. Come coppia, Carlo ed Elisa sono in fase di stallo, e cercano di metabolizzare il dolore per non essere riusciti a diventare genitori. Decidono dunque per una puntata a Tangeri, insieme a un'altra coppia: Paolo, il migliore amico di Carlo, ristoratore stakanovista e padre assente, e sua moglie Anna, iperansiosa e prepotente. Con loro però c'è anche la figlia tredicenne Vittoria, che ha una particolare simpatia per Carlo. Peccato che in vacanza si presenti a sorpresa Blu, la giovanissima amante del professore, sua studentessa nonché cameriera nel locale dove i quattro amici sono soliti cenare insieme...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- HAMNET – ore 21.15 – di Chloé Zhao - con Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, David Wilmot - Drammatico – “Il focus del film è la figura di Agnes Hathaway, moglie del drammaturgo William Shakespeare. La vicenda è ambientata a Stratford-upon-Avon, nell'Inghilterra elisabettiana. Il fulcro della storia è incentrato sul lutto devastante affrontato dalla coppia, che ha perso il figlio undicenne, Hamnet, nel 1596 a causa della peste. La pellicola esplora la storia d'amore tra Agnes, una guaritrice che si lascia guidare dall'intuito e legata alla natura, e William, il giovane insegnante di latino che lascia la famiglia per cercare fortuna nel teatro a Londra. Dispiegata su diversi piani temporali, la narrazione intreccia momenti di passione nel passato, con la nascita dei tre figli - Susanna e i gemelli Hamnet e Judith - con il presente, segnato dal profondo dolore per la perdita del piccolo Hamnet. Agnes vive il lutto a modo suo, chiudendosi nel silenzio della natura e evitando di affrontare l'angoscia insopportabile. William invece trasforma il suo dolore in arte e il film immagina che l'autore abbia tratto da questa traumatica esperienza, l'ispirazione per il suo capolavoro: l'Amleto...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it