Vado e Ligorna sempre a braccetto. Con noi il ds della Valenzana Luca Sacco

Può essere sembrata una giornata interlocutoria nel girone A di Serie D, eppure come sempre gli spunti non sono mancati nella puntata dedicata di Stadio Aperto.

Il Vado e il Ligorna hanno indossato il mantello da corsari contro Derthona e Saluzzo, così come il Sestri Levante a Varese.

Insieme al direttore sportivo della Valenzana, Luca Sacco abbiamo analizzato la situazione nella zona medio-bassa della classifica, dove le neopromosse continuano a incamerare risultati utili.

Ecco la puntata completa: