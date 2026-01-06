 / Stadio Aperto

Stadio Aperto | 06 gennaio 2026, 10:59

Stadio Aperto. Rivoluzione d'inverno dopo la sosta, il Ligorna aggancia in vetta il Vado

Primi risultati con punti utili per i nuovi tecnici di Sanremese ed Asti

E' stato un inizio di 2026 scoppiettante per il girone A di Serie D.

Il Ligorna ha approfittato al meglio del 3-0 subito dal Vado a Sanremo, vincendo a Celle Ligure e agganciando i rossoblu in vetta.

Ottimo esordio quindi per mister Banchini, mentre un punto in cascina è stato posto anche da Buglio alla prima con l'Asti.

Brutte notizie invece per la Biellese, dopo gli infortuni di Colletta e Menabò, nonostante una vittoria rotonda. Successo largo anche per il Derthona, mentre l'Imperia ha fermato il Varese.

