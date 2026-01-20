Pallacanestro femminile: un weekend da incorniciare tra vittorie e carattere per l'Olimpia Girls

Non lo hanno chiamato 'impegnativo' per caso. L’ultimo fine settimana delle Olimpia Girls è stato una vera e propria maratona di basket, cuore e sudore, che ha visto le ragazze di coach Arduino scendere in campo per ben tre giorni consecutivi, raccogliendo successi e conferme importanti sulla loro crescita.

L’esordio e il sabato di fuoco

Il sipario si è alzato venerdì a Imperia, dove è andata in scena la prima giornata del campionato Esordienti Femminile, un campionato dove le #olivefuriose sono supportate da alcuni validi elementi provenienti da Amatori Savona e Pallacanestro Vado. Le ragazze hanno bagnato l’esordio con una vittoria convincente, costruita su una difesa di ferro che ha concesso pochissimo alle avversarie, sigillando il primo referto rosa della stagione.

Il tour de force è proseguito sabato con una doppia sfida:

Mattino ad Alassio: Una gara intensa, molto più combattuta di quanto dica il punteggio finale. Le Girls hanno dovuto sudare per vincere tre tempini su quattro, mantenendo alta la concentrazione contro un’avversaria mai doma.

Una gara intensa, molto più combattuta di quanto dica il punteggio finale. Le Girls hanno dovuto sudare per vincere tre tempini su quattro, mantenendo alta la concentrazione contro un’avversaria mai doma. Pomeriggio in casa: Neanche il tempo di riposare e le atlete si sono rimesse in viaggio per tornare sul parquet amico e per ospitare il Cairo. Nonostante la stanchezza, l’atteggiamento è rimasto quello giusto, portando a casa una vittoria agevole ma fondamentale per il morale.

La domenica del Torneo: un secondo posto che vale oro

La domenica ha visto le ragazze impegnate nel torneo di Cairo Montenotte, arricchite dalla collaborazione con i prestiti del MyBasket Genova. Il girone di qualificazione è stato un 'déjà vu' velocissimo: le Olimpia Girls hanno affrontato e battuto in serie Cairo, Vado, Imperia e Alassio.

Quattro vittorie su quattro che hanno spalancato le porte della finalissima contro la corazzata Polismile Torino. In una sfida decisa solo dalla differenza canestri, le ragazze hanno dovuto cedere il passo alle torinesi, ma lo hanno fatto a testa altissima.

"Ancora una volta le mitiche Girls dell’Olimpia hanno dato prova di grande carattere," commenta la società, celebrando un gruppo che non smette di stupire per grinta e spirito di sacrificio. Il bilancio finale parla chiaro: una crescita tecnica costante e una coesione di squadra che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Veramente brave le #supergirlsolimpia !