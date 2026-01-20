Venti di burrasca sulla Liguria: raffiche fino a 103 km/h nel savonese, mare agitato e attenuazione da stasera

Come segnalato dall’avviso meteo diffuso ieri, forti venti settentrionali fino a burrasca forte hanno interessato la Liguria nelle ultime ore. Le raffiche più intense si sono registrate a Loano con 103 km/h, seguita da Arenzano con 89 km/h e Savona con 74 km/h. La persistenza della ventilazione è legata alla presenza del ciclone Harry, attivo sul Mediterraneo occidentale, che sta causando abbondanti piogge e mareggiate intense sulle isole maggiori e nel Sud Italia.

Nel corso della giornata odierna sono attesi ancora venti forti, con raffiche fino a burrasca o localmente burrasca forte (70-90 km/h) sul centro Ponente, in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali più esposti, dove i valori potranno localmente superare le stime previste. Sul centro Levante le raffiche si manterranno tra 50 e 60 km/h. Meno intenso il vento sulla nostra provincia dove si registrano i seguenti picchi: ad Imperia 55 km/h, Sanremo 46 km/h e Ventimiglia 32 km/h. Più forti le raffiche in montagna, dove si è arrivati ai 70 km/h.

Dalla serata è prevista una graduale attenuazione dell’intensità del vento, favorita dallo spostamento e dall’indebolimento del ciclone. Restano però difficili le condizioni del mare, con moto ondoso molto mosso sui capi esposti del Ponente e agitato al largo.

Per domani, mercoledì 21 gennaio, sono attesi ancora venti settentrionali forti con raffiche tra 50 e 60 km/h fino a metà giornata sul centro Ponente, in progressiva attenuazione dal pomeriggio. Giovedì sarà invece una giornata di relativa pausa, in attesa di un probabile peggioramento tra venerdì e il prossimo weekend, che potrebbe portare piogge diffuse e neve a bassa quota sulla regione.