Basket, Bvc Sanremo perde in trasferta contro l'Ardita Genova Nervi

Il Bvc Sanremo, sempre falcidiato dalle assenze, è tornato con un pugno di mosche in mano dalla trasferta sul parquet genovese dell’Ardita, nonostante la super prestazione di Davide Tacconi, autore di 31 punti.
“Abbiamo giocato un buon match in attacco, mentre in fase difensiva abbiamo concesso troppo nei primi due quarti. Alla distanza siamo migliorati sotto quest’aspetto, ma ormai la gara era decisa. Le assenze hanno sicuramente avuto il loro peso sul risultato, ma restiamo fiduciosi, sperando di riuscire a schierare l’organico al completo” - dice il coach sanremese Emanuele Favari.
Divisione Regionale 1 – prima giornata di ritorno
Ardita Genova Nervi - Bvc Sanremo E.On. 90-64 (28-20, 26-14, 19-18, 17-12)
Bvc Sanremo E.On: Deda 2, Vallefuoco S. 12, Tacconi Davide 31, Tacconi Daniele, Franceschini 3, Cascià, Gagna 16. Coach: Emanuele Favari.