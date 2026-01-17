Vallecrosia in lutto, la comunità dice addio all'ex amministratore Graziano Balbis (Foto)

Vallecrosia dice addio a Graziano Balbis, il padre del consigliere comunale di maggioranza Manuela Balbis.

La comunità, l'Amministrazione comunale, politici locali e regionali, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e associazioni cittadine si sono riuniti nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, gremita per l'occasione, nella città alta per l'ultimo saluto all'amato concittadino.

Graziano Balbis era conosciuto in città per essere stato assessore con le deleghe al Centro Storico e alla Polizia Municipale della città della famiglia. Si era anche candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2013 con la lista civica “Vallecrosia Viva”, però, non vinse e così ricoprì il ruolo di consigliere comunale di minoranza fino al 2014 quando decise di dimettersi facendo così subentrare, al suo posto, Cristian Quesada. Inoltre, era il segretario del circolo PD di Vallecrosia.

La sua improvvisa morte nell'ospedale di Pietra Ligure, all'età di 76 anni ha lasciato un vuoto nella comunità. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come un uomo di grande cuore, una persona mite, buona, discreta, leale, generosa, che sapeva ascoltare, che si è sempre impegnata e resa disponibile per il bene della collettività. Amava la politica e Vallecrosia, in particolar modo il centro storico. Una passione che ha trasmesso alla figlia Manuela, mamma e commessa presso una tabaccheria, che a 47 anni, ha così deciso di mettersi in gioco per amministrare e migliorare la sua città.

Dopo la toccante celebrazione religiosa la salma è stata tumulata nel cimitero di Vallecrosia.