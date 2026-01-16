Volley, la NLP Sanremo riparte forte nel 2026: vittoria esaltante in Serie D

Smaltite le festività natalizie, il mondo della pallavolo a Sanremo è tornato subito protagonista sui campi da gioco, dimostrando una vitalità e una determinazione che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione 2026. La NLP Sanremo ha ripreso gli impegni con risultati che confermano l'ottimo stato di salute dell'intera società. Il risultato di maggior prestigio arriva dalla formazione di Serie D, la Controcorrente NLP. Le ragazze guidate dalle coach Michela Valenzise e Silvia Cimino hanno messo in campo una prestazione maiuscola, superando in casa per 3-2 una formazione preparata come il Pallavolo Carcare.

Una partita combattuta fino all'ultimo punto, dove la tenacia delle matuziane ha avuto la meglio, dimostrando una grande capacità di reazione. Il prossimo appuntamento vedrà la squadra impegnata nuovamente in casa contro il Celle. Oltre alla prima squadra, sono scese in campo altre tre formazioni NLP, a testimonianza di un movimento giovanile attivo e in crescita:

Seconda Divisione: La PizzaExpress NLP ha affrontato una difficile trasferta a Loano, cedendo per 3-1. Nonostante la sconfitta, la squadra ha lottato in tutti i set, fornendo segnali positivi in vista dei prossimi impegni.

La ha affrontato una difficile trasferta a Loano, cedendo per 3-1. Nonostante la sconfitta, la squadra ha lottato in tutti i set, fornendo segnali positivi in vista dei prossimi impegni. Under 18: La Fount Sushi NLP ha ospitato il Sabazia Volley. Sebbene la vittoria sia andata alle ospiti, lo scontro è stato un'importante occasione di crescita per le tante giovani atlete sotto leva che compongono la rosa, che hanno saputo confrontarsi con una delle squadre più esperte del campionato.

La ha ospitato il Sabazia Volley. Sebbene la vittoria sia andata alle ospiti, lo scontro è stato un'importante occasione di crescita per le tante giovani atlete sotto leva che compongono la rosa, che hanno saputo confrontarsi con una delle squadre più esperte del campionato. Under 14: Arriva un'altra gioia per la Fisiomed NLP, che ha ottenuto una vittoria netta e convincente (3-0) in trasferta contro l'Albenga. Un risultato che premia l'impegno e la sintonia di squadra.

Le atlete hanno saputo mettere in atto al meglio i suggerimenti delle loro allenatrici, confermando l'ottimo lavoro svolto dalla società sanremese in tutte le categorie. La ripartenza del 2026 è, dunque, subito "forte", come insegna la dirigenza.