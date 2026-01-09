Saldi al Molo 8.44: grandi marchi, occasioni per tutti

La stagione dei saldi accende lo shopping al Centro Commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure, con un’ampia proposta di sconti e promozioni che coinvolge numerosi negozi e brand, per un’offerta pensata davvero per tutta la famiglia.

Dalla moda uomo, donna e bambino agli articoli per la casa, dal tempo libero allo sport, fino alla spesa quotidiana, il Molo 8.44 si conferma una destinazione completa, dove convenienza e varietà si incontrano in un’unica esperienza di shopping.

Tra i protagonisti dei saldi ci sono i grandi marchi dell’abbigliamento come H&M, Guess, Jack & Jones, Terranova, Conbipel, Motivi, Fiorella Rubino, Please e Conte’.

Ampio spazio anche alla moda bambino con BluKids, mentre per lo sport e il tempo libero i saldi coinvolgono Decathlon, punto di riferimento per abbigliamento e attrezzatura sportiva.

Non mancano le occasioni per la casa e la cura della persona, grazie a Croff, Tedi e Acqua & Sapone, ideali per rinnovare gli ambienti domestici e fare scorta di prodotti quotidiani a prezzi vantaggiosi.

Completano l’offerta Coop per la spesa di tutti i giorni, Arcaplanet per gli amici a quattro zampe e Toys Center per il mondo dei giochi e dei più piccoli.

I saldi al Molo 8.44 diventano così l’occasione ideale per unire shopping conveniente, comodità e servizi, grazie a spazi accoglienti, parcheggi facilmente accessibili e un’offerta commerciale completa in un’unica location.

Per conoscere nel dettaglio i negozi aderenti, le promozioni attive e gli orari, è possibile visitare il sito ufficiale del Centro Commerciale Molo 8.44 e seguire i canali social.