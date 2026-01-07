Calcio femminile. La Juniores della Matuziana travolge il Molassana: 9-0 nel recupero della prima giornata

Si è disputato ieri pomeriggio sul campo del Molassana Boero il recupero della prima giornata del Campionato regionale Juniores femminile, che vedeva opposte Molassana e Matuziana. Una partita a senso unico, dominata dalle ragazze di Mister Francesconi, che hanno conquistato i primi tre punti della stagione con un travolgente 9-0.

Protagonista assoluta Chrystal Pastorino, autrice di un poker che ha indirizzato il match già nei primi minuti. Splendido anche il gol di Alessia Bucolo, mentre tra le nuove arrivate si sono messe in evidenza Vittoria Celi, andata a segno con una rete, e Alice Assandri, che ha firmato una doppietta. A completare il tabellino il gol di Andrea Cento.

Con questo risultato la Matuziana sale a 4 punti, posizionandosi al quinto posto in classifica e confermando una crescita costante sia nel gioco che nella determinazione.

La squadra tornerà in campo sabato per la quarta giornata di campionato: appuntamento alle ore 17.00 sul terreno di Pian di Poma, dove le matuziane affronteranno lo Spezia in un match che si preannuncia molto combattuto.