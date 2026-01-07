Arte marziale giapponese, dal 1984 l'Aikikai Ventimiglia insegna aikido

Una disciplina che allena il fisico, addestra la mente e calma lo spirito. Con l'inizio del nuovo anno ripartono i corsi di aikido dell’Aikikai Ventimiglia, associazione no-profit che si propone di valorizzare lo studio e la pratica dell’aikido

La storica scuola, attiva in città dal 1984, è diretta dal maestro Simone Braini, cintura nera 6° dan, punto di riferimento per la diffusione dell’aikido nel territorio ventimigliese. "Riprendono oggi, mercoledì 8 gennaio, i corsi di aikido presso la storica scuola Aikikai Ventimiglia" - fa sapere Simone Braini - "Le lezioni si svolgono in via Roma 63, sotto il Centro Studi, e sono in programma il lunedì, mercoledì e venerdì".

L'arte marziale giapponese può essere praticata a qualsiasi età. "Il corso bambini si tiene dalle 17:30 alle 18:30 mentre il corso adulti è previsto dalle 19:15 alle 21" - dice Simone Braini - "Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere o contattare il numero 340 2560073".

