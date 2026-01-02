Al Molo 8.44 iniziano i saldi: dal 3 gennaio lo shopping riparte all’aria aperta

Il nuovo anno si apre con uno degli appuntamenti più attesi: i saldi invernali, e sabato 3 gennaio il Molo 8.44 è pronto a dare il via a una stagione di occasioni imperdibili. Un luogo dove lo shopping diventa esperienza, tra spazi aperti e un’ampia proposta pensata per tutta la famiglia.

Passeggiare tra le vetrine del Molo 8.44 durante i saldi significa prendersi del tempo per sé, lasciarsi ispirare e approfittare di prezzi ribassati su collezioni e articoli selezionati. L’atmosfera rilassata rende ogni acquisto più piacevole, trasformando una giornata di shopping in un vero momento di svago.

I saldi sono l’occasione ideale per rinnovare il guardaroba, anticipare i trend della prossima stagione o concedersi quel dettaglio che fa la differenza, il tutto in un contesto facile da raggiungere, con ampi parcheggi e servizi pensati per vivere il centro senza stress.

Il Molo 8.44 si conferma così il punto di riferimento per chi cerca convenienza, qualità e libertà di movimento, anche durante i periodi più affollati. Un invito a vivere lo shopping con calma, tra una passeggiata all’aria aperta e una pausa dedicata al relax.

"Dal 3 gennaio i saldi ti aspettano al Molo 8.44: il modo migliore per iniziare l’anno con stile" dicono dalla direzione dello shopping center di Vado Ligure.