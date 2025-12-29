Trasporti nel ponente ligure: potenziamento dei collegamenti ferroviari nel 2026. L'assessore Scajola “Servizi più moderni ed efficienti”

Regione Liguria prosegue il percorso di rafforzamento del trasporto ferroviario nel Ponente ligure, confermando una strategia di interventi strutturali che guarda al 2026, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del territorio e rispondere in modo concreto alle esigenze di pendolari, cittadini e turisti. In vista del progressivo completamento dei lavori relativi al progetto di sestuplicamento del Nodo di Genova, la Regione ha previsto un ulteriore potenziamento della direttrice Genova-Ventimiglia.

In particolare, tra Savona e Genova saranno attivate tre coppie di treni, attualmente in servizio sulla tratta Ventimiglia-Savona, ampliando così l’offerta di collegamenti lungo l’intero asse costiero del Ponente. Gli orari di dettaglio saranno definiti al termine delle necessarie valutazioni tecniche. Ulteriori benefici saranno già operativi a partire dal 14 marzo. Per chi rientra in tarda serata da Milano, alcuni collegamenti serali verranno infatti prolungati fino a Ventimiglia. Nei fine settimana, in particolare, il treno in partenza da Milano alle 20:25, che in precedenza terminava la corsa ad Alassio alle 23:59, sarà esteso fino a Ventimiglia nelle notti di venerdì e sabato, offrendo un servizio aggiuntivo per il Ponente e rispondendo a una richiesta concreta del territorio.

“Il Ponente ligure è al centro di un lavoro continuo e strutturato – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. Abbiamo già compiuto passi importanti e continuiamo a programmare nuovi potenziamenti con una visione di medio e lungo periodo. Tra i più rilevanti, figura l’adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia, un intervento da 9,5 milioni di euro che ha reso possibile la circolazione dei treni di ultima generazione Rock e Pop su tutta la linea, superando una criticità storica e migliorando in modo significativo qualità, comfort e affidabilità del servizio ferroviario, anche in un’area di rilevanza transfrontaliera. Oltre a questo, Regione Liguria ha previsto il potenziamento dei treni sulla tratta Savona - Sestri Levante nei giorni prefestivi e festivi, sempre nel periodo dal 14 marzo al 1° novembre 2026: si tratta di 14 treni aggiuntivi il sabato e 15 treni aggiuntivi nei festivi. L’obiettivo è garantire collegamenti sempre più efficienti, moderni e adeguati alle esigenze di chi vive, lavora o sceglie questo territorio. Inoltre, non dimentichiamo che, dal 14 dicembre, con il potenziamento della linea Milano-Genova, per la prima volta nella storia della Liguria, i nostri cittadini hanno maggiori opportunità di spostarsi verso altre regioni e, allo stesso tempo, i turisti possono raggiungere più facilmente il Ponente, grazie all’introduzione di cinque coppie di treni giornalieri aggiuntivi”.

Il rafforzamento dei collegamenti ferroviari conferma l’impegno di Regione Liguria per una mobilità sostenibile, moderna e integrata, capace di valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita lungo tutta la costa di Ponente.



