Protezione civile, in arrivo 919mila euro per interventi strategici: a Isolabona il contributo più consistente

Via libera allo stanziamento di 919.717,80 euro per cinque interventi strutturali di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione su edifici e infrastrutture strategiche per la Protezione civile ligure. Tra i beneficiari spicca Isolabona, nell’Imperiese, che riceverà il contributo più rilevante: 500mila euro destinati al Palazzo comunale, sede del Centro Operativo Comunale (Coc), fulcro della gestione delle emergenze e del coordinamento dei soccorsi sul territorio.

Lo stanziamento consentirà interventi di adeguamento e rafforzamento antisismico, garantendo maggiore sicurezza e funzionalità della struttura in caso di calamità naturali o eventi critici. «Si tratta di un sostegno concreto alle amministrazioni comunali beneficiarie – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – e di un passo importante nel rafforzamento continuo del sistema regionale di Protezione civile, fiore all’occhiello della Liguria».

Il pacchetto di finanziamenti riguarda anche altri territori liguri: nello Spezzino complessivamente 373.412 euro andranno a Carro per il Palazzo comunale (142.412,80 euro), a Pignone per il ponte di accesso al paese (46.500 euro) e a Calice al Cornoviglio per l’edificio sede decentrata comunale e Coc a Piano di Madrignano (184.500 euro). Previsto inoltre un contributo di 46.305 euro al Comune di Albenga, nel Savonese, per il ponte sul rio Antognano.

Gli interventi rientrano nella strategia regionale di prevenzione e potenziamento delle strutture cruciali per la sicurezza dei cittadini e la gestione delle emergenze.