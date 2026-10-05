Ventimiglia, domani possibili disservizi idrici nelle frazioni di Villatella e Serro per lavori

Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua sono previsti nella giornata di domani, martedì 6 ottobre, in alcune zone del territorio di Ventimiglia. A comunicarlo è Rivieracqua. L’origine del problema è legata a un intervento programmato dal distributore della rete elettrica. L’interruzione della fornitura di energia interesserà infatti gli impianti di rilancio del servizio idrico, con possibili ripercussioni sulle utenze. L’intervento è previsto dalle 8.30 alle 15.30. 1

Le conseguenze potrebbero interessare in particolare le utenze situate nelle frazioni di Villatella e Serro, dove Rivieracqua prevede la possibilità di deficit parziali o totali nell’erogazione del servizio. Durante l’intervento, inoltre, nelle zone interessate potranno verificarsi diffusi cali di pressione e, localmente, interruzioni transitorie nell’erogazione dell’acqua. Si tratta di una situazione collegata esclusivamente alla temporanea indisponibilità dell’alimentazione elettrica degli impianti e destinata a cessare con la conclusione dei lavori programmati sulla rete elettrica.

Rivieracqua invita quindi gli utenti delle aree interessate a tenere conto dei possibili disagi per la durata dell’intervento. Alla ripresa del servizio potranno inoltre verificarsi fenomeni di opalescenza dell’acqua, definiti dalla società come del tutto normali in questi casi. L’azienda assicura che si tratta di conseguenze legate alla ripartenza dell’impianto e chiede agli utenti comprensione e collaborazione.