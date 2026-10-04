Taggia amplia la videosorveglianza: più telecamere e fibra ottica, invariata la spesa di 307.400 euro

Taggia rafforza il sistema di videosorveglianza urbana con un intervento che prevede l’incremento delle telecamere e una maggiore estensione della rete in fibra ottica, senza aumentare la spesa complessiva già prevista. Il progetto riguarda i lavori di ampliamento dell’impianto di videosorveglianza e di lettura targhe, insieme alla realizzazione della relativa infrastruttura dorsale in fibra ottica e degli accessori.

Il progetto nasce dall'esigenza di implementare il sistema di videosorveglianza già presente sul territorio comunale, nell'ambito delle iniziative rivolte alla sicurezza urbana e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Il progetto esecutivo era stato approvato dalla Giunta con la deliberazione numero 74 dell'11 aprile 2024 e i lavori erano stati successivamente affidati alla società M.G. Tecnosoluzioni Srl, che aveva presentato un ribasso del 20,30%. L'importo di aggiudicazione era stato fissato in 179.885,57 euro oltre Iva, comprensivo di 11.789,49 euro per oneri di sicurezza. La consegna dei lavori risale al 18 settembre 2024, mentre il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 30 ottobre dello stesso anno.

Nel corso dell'esecuzione dell'intervento, però, è emersa la necessità di potenziare ulteriormente l'impianto, sulla base dell'analisi delle esigenze operative legate al controllo del territorio. In particolare, la variante prevede una maggiore copertura della nuova linea in fibra ottica, ritenuta necessaria per migliorare la qualità della trasmissione delle immagini, e l'incremento del numero di telecamere, così da raggiungere ulteriori zone che attualmente risultano prive di adeguata copertura. L'obiettivo indicato negli atti è quello di garantire una maggiore presenza nelle aree sensibili e nei principali accessi urbani, rafforzando le attività di prevenzione e contrasto di microcriminalità, vandalismo e degrado urbano e offrendo un ulteriore supporto alle Forze dell'Ordine.

La modifica è stata formalizzata attraverso una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal progettista, ingegner Davide De Faveri. La documentazione comprende relazione, quadro economico, computo metrico, elenco prezzi, stima dell'incidenza della manodopera, quadro comparativo e tavola di variante. È stato inoltre predisposto dal direttore dei lavori, geometra Luca D'Aguì, sentito il responsabile unico del progetto, il geometra Candeloro Dante, l'atto di sottomissione con il verbale dei nuovi prezzi. Gli atti precisano che i lavori risultavano in fase di ultimazione e che le opere previste dalla variante sono compatibili con lo stato di avanzamento dell'appalto, senza pregiudicare le lavorazioni già eseguite e contabilizzate. 2 2

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il quadro economico. Con la variante, l'importo complessivo dell'intervento resta fermo a 307.400 euro, quindi non sono necessari ulteriori finanziamenti rispetto a quelli già previsti. La copertura delle modifiche viene infatti garantita attraverso le economie derivanti dal ribasso d'asta del 20,30% e attraverso le somme già stanziate a disposizione dell'Amministrazione. Il quadro indica un importo complessivo dei lavori, dopo la variante, pari a 235.879,12 euro, comprensivo degli oneri di sicurezza, mentre il totale generale dell'intervento rimane invariato a 307.400 euro. 2 2

Nel dettaglio, il quadro economico evidenzia come l'importo dei lavori passi dai 179.885,57 euro dell'aggiudicazione ai 235.879,12 euro previsti con la perizia, mentre le somme a disposizione dell'Amministrazione si riducono conseguentemente. Tra queste figurano l'Iva, il fondo incentivo per il Rup, le spese tecniche, gli oneri previdenziali, l'Iva sulle spese tecniche, le spese relative a gara e fidejussione e le altre somme utili alla realizzazione dell'intervento. La voce relativa alle economie da ribasso, pari a 52.234,22 euro nell'aggiudicazione, viene quindi utilizzata nell'ambito dell'operazione senza modificare il tetto complessivo dell'investimento. 2

L'operazione si inserisce quindi nel più ampio percorso di potenziamento della sicurezza urbana a Taggia, attraverso strumenti tecnologici destinati al monitoraggio del territorio e alla lettura delle targhe. La Giunta ha approvato gli atti con votazione unanime e favorevole, dichiarando entrambe le deliberazioni immediatamente eseguibili. Il responsabile unico del progetto resta il geometra Candeloro Dante, responsabile dell'VIII Servizio Lavori Pubblici del Comune di Taggia, al quale sono demandati gli adempimenti successivi. Il progetto mantiene dunque invariato il proprio investimento complessivo, ma amplia le opere previste per ottenere una rete di videosorveglianza più estesa e una maggiore copertura delle aree considerate sensibili e degli accessi alla città.