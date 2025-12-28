Calcio. Sanremese, si attende l'annuncio del nuovo allenatore. Banchini resta il nome più gettonato

Bisognerà aspettare almeno la giornata di domani, lunedì 29 dicembre, per sapere chi sarà il nuovo allenatore della Sanremese, a prendere il posto dell'esonerato Fabio Fossati.

Il primo e finora unico nome che è circolato è quello di Marco Banchini, classe 1980, nell'ultima stagione subentrato a Paolo Cannavaro sulla panchina della Pro Vercelli in Serie C, ma con un passato sulle panchine di Alessandria, Vis Pesaro, Montevarchi e Como, ai tempi dei lariani in Serie D.

In questo momento immaginare un altro profilo sarebbe un vero e proprio colpo di scena. Tra l'altro, a livello tattico potrebbe essere una scelta all'insegna della continuità, dato che anche Banchini come Fossati predilige come modulo di gioco il 3-5-2.

La squadra intanto ha ripreso gli allenamenti in vista del primo match di girone di ritorno in programma domenica 4 gennaio, quando al "Comunale" arriverà il Vado capolista e campione d'inverno del Girone A.