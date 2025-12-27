 / Sport

Unione Sportiva Camporosso in lutto, il cordoglio della Virtus Sanremese

"Al di là di ogni rivalità sportiva, oggi conta solo il rispetto e la vicinanza umana", dice la società

E' morto il papà del calciatore Tiziano Santoianni, la Virtus Sanremese si unisce, perciò, al lutto dell'Unione Sportiva Camporosso.

"Al di là di ogni rivalità sportiva, oggi conta solo il rispetto e la vicinanza umana" - commenta la società - "La Virtus Sanremese si stringe attorno al Camporosso Calcio per il grave lutto che ha colpito la loro famiglia rossoblù".

"Un pensiero particolare da parte di Antonio Amato e Roberto Borgese, dirigenti oggi in Virtus ma profondamente legati a quei colori e a quella realtà" - sottolinea - "A nome di tutta la Virtus Sanremese, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la massima vicinanza in questo momento di dolore. Il calcio unisce, soprattutto nei momenti più difficili".

