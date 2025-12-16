Calcio a 5. Pesante battuta d’arresto per l’Airole FC contro La Fondura

Pesante sconfitta per l’Airole FC nella quinta giornata del Girone A del campionato di Serie C di calcio a 5 della Liguria. I biancoverdi, ancora alle prese con una rosa rimaneggiata, sono stati superati nettamente per 6-0 dalla Fondura sul parquet del Centro Sportivo “G. Marello” di Caramagna.

La partita ha visto le viverne affrontare una delle squadre più sorprendenti di questa stagione, un giovane gruppo che sta dimostrando grande solidità e freschezza. L’Airole, invece, ha vissuto una giornata storta, incapace di esprimere il proprio gioco e di opporsi con efficacia agli avversari. Il risultato finale, pesante non solo sul piano numerico ma anche su quello psicologico, al momento escluderebbe i campioni uscenti dai playoff, proprio a vantaggio del team imperiese.

Si tratta di una fase delicata per l’Airole FC, che deve fare i conti con assenze e difficoltà di rendimento. Tuttavia, la squadra avrà presto l’occasione di riscattarsi in una sfida storica: la prima finale di Coppa Italia regionale della propria storia. Un appuntamento che rappresenta un’opportunità importante per ritrovare entusiasmo e fiducia.

La finale si disputerà in doppio confronto contro il Genova Calcio a 5. La gara d’andata è in programma al PalaRoja venerdì 19 dicembre alle 21.30, mentre il ritorno si giocherà nel capoluogo ligure lunedì 5 gennaio, sempre alle 21.30. Due partite che potrebbero segnare una svolta nella stagione dei biancoverdi, chiamati a dimostrare di essere ancora protagonisti nel panorama regionale del futsal.