Grande partecipazione e coinvolgimento per il ciclo di incontri Focus Group sull’inclusione organizzato da Anffas Sanremo presso il Liceo delle Scienze Umane “Amoretti”, che si è svolto nelle giornate del 25 e 27 novembre, 1 e 2 dicembre 2025. Gli appuntamenti hanno visto la partecipazione attiva di studenti, insegnanti, educatori e adulti con disabilità, creando uno spazio autentico di confronto sulle barriere visibili e invisibili che ancora oggi ostacolano la piena partecipazione sociale. I focus group, guidati da due educatori-facilitatori, hanno alternato momenti di dialogo, testimonianze dirette, analisi di situazioni quotidiane e attività partecipative.

«Abbiamo visto studenti, educatori e persone con disabilità dialogare alla pari, ascoltarsi e mettere in discussione punti di vista dati per scontati. È un passo importante verso una cultura dell’inclusione che appartiene a tutta la comunità» – dichiarano gli educatori di Anffas Sanremo. Il progetto ha consentito di raccogliere idee, bisogni e proposte operative che confluiranno in un documento conclusivo, destinato a scuole, istituzioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere azioni concrete di miglioramento.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla piena disponibilità della Dirigente scolastica del Liceo “Amoretti”, dott.ssa Beatrice Pramaggiore, e del Referente di plesso, dott. Fabrizio Prisco, e ha confermato quanto il dialogo intergenerazionale e la partecipazione attiva siano strumenti fondamentali per costruire una società più attenta, accogliente e inclusiva.

La collaborazione tra Anffas Sanremo e il Liceo Amoretti non si fermerà qui: nei prossimi mesi, infatti, gli studenti visiteranno il Centro Diurno Anffas, dove potranno conoscere da vicino le attività quotidiane, i progetti socio-educativi e la mission inclusiva dell’associazione. Un’opportunità concreta per avvicinarsi alla realtà delle persone con disabilità e comprendere il valore di una comunità realmente aperta e partecipativa.