Vallecrosia celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1992 con l’intento di promuovere la piena inclusione, la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità delle persone con disabilità in ogni ambito della società.

La giornata ricorre, ogni anno, il 3 dicembre. "Una giornata dedicata ai diritti, alla dignità e all’inclusione delle persone con disabilità" - dice l'Amministrazione Perri - "È un’occasione per ricordare che una città davvero attenta al benessere di tutti si costruisce ogni giorno: garantendo accessibilità, rafforzando i servizi, sostenendo le famiglie e promuovendo pari opportunità".

"Lavorare per una Vallecrosia più inclusiva significa mettere al centro le persone e riconoscere il valore che ciascuno porta nella nostra comunità" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Continuiamo su questa strada, insieme".