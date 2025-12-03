 / Attualità

Attualità | 03 dicembre 2025, 14:46

Vallecrosia celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità

Per promuovere la piena inclusione, la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità delle persone con disabilità in ogni ambito della società

Vallecrosia celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1992 con l’intento di promuovere la piena inclusione, la tutela dei diritti e la valorizzazione della dignità delle persone con disabilità in ogni ambito della società.

La giornata ricorre, ogni anno, il 3 dicembre. "Una giornata dedicata ai diritti, alla dignità e all’inclusione delle persone con disabilità" - dice l'Amministrazione Perri - "È un’occasione per ricordare che una città davvero attenta al benessere di tutti si costruisce ogni giorno: garantendo accessibilità, rafforzando i servizi, sostenendo le famiglie e promuovendo pari opportunità".

"Lavorare per una Vallecrosia più inclusiva significa mettere al centro le persone e riconoscere il valore che ciascuno porta nella nostra comunità" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Continuiamo su questa strada, insieme".

Elisa Colli

