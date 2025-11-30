Basket, divisione regionale 1: Bvc Sanremo E.On. affronta Golfo dei Porti Lerici

Un motivato Bvc Sanremo è rimasto in corsa per la vittoria fino alla sirena di chiusura nel match casalingo col Golfo Dei Poeti Lerici.

Il team sanremese, che recuperava dopo la lunga squalifica il playmaker Erik Vivo, ha giocato una discreta pallacanestro, mostrando buone individualità. Da segnalare i 21 punti e i tanti rimbalzi di Davide Tacconi.

Il commento del coach Emanuele Favari: “Abbiamo fatto un notevole passo avanti rispetto alle precedenti uscite. Siamo stati penalizzati dall’infortunio, speriamo non grave, a inizio gara di Nicomedi, ma abbiamo avuto buone cose dai recuperati Vivo, Paraschivu e Pistola. Dopo essere precipitati a -16, siamo stati capaci di rientrare a -4 palla in mano. Questa buona prestazione può essere un’iniezione di fiducia per il proseguimento del campionato".

Divisione Regionale 1 – decima giornata

Bvc Sanremo E.On. – Golfo dei Porti Lerici 60-67 (15-17, 10-18, 15-21, 20-11)

Bvc Sanremo E.On.: Tacconi 21, Vivo 15, Gagna 6, Paraschivu 7, Formica, Nicomedi, Deda 4, Pistola 5, Lartsenko 1, Coach: Emanuele Favari.

Golfo dei Poeti Lerici: Di Benedetto C. 16, Cozma 7, Russo 11, Di Benedetto M. 13, Vignali 14, Frione 2, Giazzon 3, Beghé 1, Giacomazzi, Pignoli. Coach: E. Soncini. Assistente: A. Lerici.