 / Politica

Politica | 30 novembre 2025, 20:11

Camporosso, l'Amministrazione Gibelli accoglie in Comune il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

"Un momento emozionante, ricco di curiosità, idee fresche e speranza", dice il sindaco Gibelli

Camporosso, l'Amministrazione Gibelli accoglie in Comune il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

L'Amministrazione Gibelli accoglie in Comune il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Camporosso.

"Venerdì scorso abbiamo avuto il grande privilegio di accogliere il consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi nella sala consiliare del comune di Camporosso" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli.

"Un momento emozionante, ricco di curiosità, idee fresche e speranza" - commenta il primo cittadino - "Guardandoli, abbiamo visto il domani della nostra città: la nostra forza, la nostra ispirazione, il nostro futuro".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium