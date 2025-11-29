Spettacolo a Monaco per la scuola di danza di Ventimiglia "White Rabbit" (Foto)

Spettacolo a Monaco per la scuola di danza di Ventimiglia "White Rabbit". Mercoledì ha partecipato allo spettacolo di beneficenza “Dance avec Frankie”, per l’associazione di beneficenza “Les enfants de Frankie”.

I gruppi delle ragazze più grandi guidate da Micol Checchi, direttrice della White Rabbit e il gruppo dei bimbi 8-12 anni, con l’insegnante Silvia Gaziello, hanno proposto coreografie emozionanti e coinvolgenti, nella splendida sala del teatro “Ranieri III”, con il grande onore della presenza di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlene di Monaco.

Oltre agli allievi, ballerine e ballerini grandi e piccoli, si sono messe in gioco anche le insegnanti, partecipando in prima persona ad alcune coreografie. "Il risultato è stato strepitoso" - fa sapere - "Il pubblico ha dimostrato grande coinvolgimento, l’impegno e la passione di tutti hanno avuto un grande impatto e l’energia che si è sprigionata nella sala del teatro oggi pomeriggio sarà indimenticabile per gli artisti e per gli spettatori. Aspettiamo ora con impazienza il prossimo spettacolo per emozionarci ancora!".

Complimenti alla scuola di danza White Rabbit e all’associazione “Les enfants de Frankie”, sempre in prima linea per il bene dei bambini.