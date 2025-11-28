Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 28 a domenica 30 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 28 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



16.00. Per l’Università delle Tre Età, Corso di educazione digitale dal titolo ‘Per usare l'AI ci vuole il QI! Come l'uomo può dialogare con l'intelligenza artificiale’ a cura di Andrea Cartotto. Sala degli Specchi del Comune



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Locali ex Whisky a Gogo, Galleria laterale Ariston, Via Matteotti 230 (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00. 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava: controllo Presenze e Abbinamenti e 1° Turno. Forte di Santa Tecla, fino al 30 novembre, info 338.4706130 (più info)



IMPERIA



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)

16.00. Inaugurazione dell'Accademia della Pubblica Amministrazione con la partecipazione del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo Aula dei Comuni della Provincia

17.00. Tavola rotonda dal titolo ‘Ruolo e prospettive del Pubblico Impiego nelle Autonomie Locali’. Sala del Consiglio a Palazzo Civico



17.00. Per la rassegna ‘Voci d’Autore’, incontro dal titolo ‘Tigri d'inchiostro’ con Marco Vallarino. Presenta: Francesco Basso, per un viaggio nella scrittura che graffia. Biblioteca ‘Spazio Raro’, via Verdi 14, ingresso libero



17.00. Per il ciclo ‘Quaestiones disputatae’, conferenza dal titolo ‘Paura e Ansia nella Società del Terzo Millennio: da Sindromi a Risorse, la Trasformazione Possibile’ con relatrice Maria Chiara Colli dell’Ordine degli Psicologi. Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Michele De Tommaso’. Biblioteca civica ‘L. Lagorio’

18.00-24.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio espositivo a cura di Bevox alla Expo Salso con musica ed intrattenimento

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)

17.30. ‘Ventimiglia per il Sudan: accendiamo i riflettori su un conflitto dimenticato’ (evento di sensibilizzazione sulla crisi umanitaria in Sudan): dibattito ‘Oltre il confine: voci dal Sudan’ (h 17.30) + proiezione del film ‘Goodbye Julia’ di Mohamed Kordofani, Primo film sudanese presentato al Festival di Cannes (h 19). Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino (ingresso gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta libera destinata a sostenere la popolazione civile sudanese)

21.00. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, spettacolo teatrale ‘La passione di Maria’ di e con Giorgia Brusco a cura dell’associazione Noy4You. Teatro Comunale, ingresso a offerta libera



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



OSPEDALETTI



18.00. Incontro con lo scrittore Fulvio Rombo che presenta il suo ultimo libro ‘Oniride’ (Golem Edizioni). Dialoga con l'autore Annalisa Marrone. Centro Culturale La Piccola



TAGGIA ARMA



17.00. Per gli incontri gratuiti a tema ‘Amarti’, incontro dal titolo ‘Lo sviluppo psicomotorio in età evolutiva’ dedicato alle tappe di sviluppo psicomotorio nell’infanzia e alle modalità per sostenere la crescita armoniosa del bambino. Intervengono Marta Bertoni (Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), Martina Prette (psicologa). Sede dell'associazione Effetto Farfalla in via San Francesco 203 ad Arma, info 346 6651885



21.00. Presentazione libro ‘La Ragazza Autunno’, opera d'esordio di Nicole Crescente. Serata condotta da Giuseppe Fasuolo, Sede di Antea Edizioni in via Soleri 5/B, ingresso libero

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



9.00. Escursione a Dolceacqua alla scoperta delle antiche Nomerate accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo in Piazza Garibaldi (Borgo lungo la provinciale), info 347 4563954 (più info)

20.15. Serata di Beneficenza per far conoscere la strada della cocaina, dalla produzione al consumo, a sostegno del progetto di Don Rito che salva i bambini impegnati nelle coltivazioni in Colombia con intervento di: Don Rito Alvarez, parroco di Vallecrosia, e accompagnamento Musicale di Beatrice & Serena. Opere parrocchiali via Roma 40



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)

MONACO



10.00-21.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)

20.00. ‘Inconnu à cette Adresse’: spettacolo teatrale di Kressmann Taylor con Jean-Pierre Darroussin e Stéphane Guillon. Théâtre Princesse Grace (più info)



20.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: musica jazz con Morcheeba & Léa Maria Fries. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 29 novembre (più info)



NICE



19.00. Inaugurazione del Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 29 NOVEMBRE



SANREMO



9.30 & 15.00. Secondo e terzo turno del 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava. Forte di Santa Tecla, fino al 30 novembre, info 338.4706130 (più info)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.55. Segnale d’avviso per ‘Autunno in Regata + Gorilla Gang Cup – 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo davanti alla città (più info)



12.30. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



15.00. Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: ritrovo davanti al forte di Santa Tecla (iscrizioni). Alle 15.30, inizio passeggiata (Corso Mombello, Via Matteotti, Via Escoffier) + nel Salone di Palazzo Roverizio, Ricordo di Sapia Petronilla: il filo nascosto della memoria a cura di Antonella Pisano + Mostra ‘Com’eri vestita’: la mostra che racconta le storie di violenza a cura di Amnesty International + prosecuzione passeggiata (Via Escoffier, Via Matteotti, Via Corradi) + nel salone della Federazione Operaia Sanremese, ‘C’era una volta una principessa… lo stereotipo di genere nelle fiabe’ con relatorice Laura Amoretti, Consigliera di parità della Regione Liguria + aperitivo

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Locali ex Whisky a Gogo, Galleria laterale Ariston, Via Matteotti 230 (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. Presentazione volume ‘Giò delle stelle’ di Marzia Taruffi (Armando De Nigris Editore). Partecipano il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi, l’attore Oreste Valente, la professoressa Stefania Sandra regista del testo teatrale ‘Gio il mago delle stelle’, gli studenti del Laboratorio teatrale del Liceo G.D. Cassini. Sala incontri del Teatro Ariston, ingresso libero

18.00. Per la rassegna ‘SaliScendi - Sei storie, una voce’, ‘Lapocalisse’: monologo ironico, pungente e profondo di Valerio Aprea che riflette sul nostro tempo, dominato da catastrofismi e allarmismi (10 euro). Ex Oratorio di Santa Brigida, in via Capitolo (info e acquisto biglietti a questo link)



18.30. Lo scrittore Orso Tosco, Premio Scerbanenco 2024, presenta il suo ultimo romanzo 'Contobuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo'. Libreria Ubik



21.00. Per ‘I Concerti di Villa Zirio’, ‘... due Soli e un Universo’: recital pianistico di Pierluigi Camicia con musiche di Ravel e Debussy + Inaugurazione del Pianoforte Julius Blüthner (1908). Villa Zirio, Corso Cavallotti 51, ingresso libero fino a esaurimento posti



IMPERIA



8.00. 14^ Ronde Valli Imperiesi: verifiche presso la Piscina Comunale (h 8.00/12.30) + Shake Down: Cesio (h 9.00/13.30) + ricognizioni P.S.: ‘Colle d'Oggia’ (h 12.30/17.00) + alle 18.30 circa, presentazione ufficiale autovetture in Via Cascione con Aperitivo (più info)



9.00-12.30. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, Driving Experience in Calata Anselmi: mattinata dedicata agli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore



9.30. ‘Vento di Ponente - contro lo stigma e il coraggio delle cure’: corso formativo sul disagio sociale e sportivo, destinato ad allenatori, istruttori sportivi, dirigenti di Società, educatori insegnanti di educazione fisica e operatori sociali. Relatore il dott. Marco Mollica. Direttore del dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze dell’ASL1. Evento a cura dello staff Tecnico del Coni. la Sala dei Comuni di Imperia in viale Matteotti 147 (più info)

10.00- 23.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio ‘Rally’ con stand gastronomici alla Expo Salso con musica ed intrattenimento + alle 21.30 concerto della Long Island Band



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Davide Barla sul tema ‘All’Alba dell’Occidente: cenni sul pensiero presocratico ’. Bar 11, Piazza del Amici 11

11.00. Consegna dei Premio San Leonardo Città di Imperia nella Sala Consiliare di Palazzo Civico con consegna dei premi a Sally Semeria, sommelier e imprenditrice del settore enologico, Erika Pagan, soprano. Alessandro Usai, presidente Anica



17.00. ‘Imperia s'illumina’: spettacolo itinerante + accensioni luminarie natalizie alle h 18 con Fortunello, Marbella e gli artisti di FEM Spettacoli



17.30 & 21.00. Spettacolo Teatrale (due rappresentazioni) dal titolo ‘Il mio Riflesso Quasi Trasparente’ da un'idea di Simona Gazzano con Cristina Castigliola. Testo di Matilde Alloero. Via S. Caboto 56 a Porto Maurizio, ingresso libero (info prenotazioni a questo link)



21.00. Per la Stagione Sinfonica 2025/26, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, concerto ‘Il clarinetto diventa protagonista’ diretto dal M° Dario Salvi con la Solista Anna Paulova. In programma musiche di Franz Krommer, Wolfgang Amadeus Mozart. Teatro Covour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra di pittura dal titolo 'Tempo ciclico' di Donatella Perno. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41, fino al 21 dicembre (h 9.00/12.30-15.00/17.00, chiusa lunedì e domenica)



10.00. Nell’ambito del 100° anniversario di fondazione del Monumento ai Caduti di tutte le guerre presso i Giardini Tommaso Reggio, Santa Messa nella parrocchia di Sant'Agostino, officiata dal Vescovo Mons. Antonio Suetta + corteo lungo via Cavour e via della Repubblica con ingresso all’interno dei giardini Tommaso Reggio + deposizione della corona d’alloro con ufficiale dello storico Dario Canavese



15.30. Per il ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’ (26ª edizione), conferenza della direttrice dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo Valentina S. Zunino dal titolo ‘Nel segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve’. Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero



BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (7 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Autunno Culturale 2025: presentazione libro ‘Essere Puella’ di Marcello Farina. Sala polivalente del Comune, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, spettacolo messo in scena dalla ‘Libera Compagnia Teatro Sacco-Savona’ e da ‘Il Sipario Strappato-Arenzano’ dal titolo ‘Non smetterò di cantare il mare’ con Antonio Carlucci e Matteo Troilo (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)



DIANO MARINA



16.00. Per le ‘Giornate Culturali della Communitas Diani 2025’ organizzate dalla Communitas Diani, conferenza del dott. Nicola Podestà dal titolo ‘Il terremoto del 23 febbraio 1887 - Il disastro che cambiò Diano Marina’. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



17.00-21.00. 4° Memorial Paolo Testero: Gara di pesca Surfacasting a coppie organizzata dalla ASD Lampa Longu Dianese. Porticciolo turistico (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Camporosso tra le righe’ (3ª edizione), presentazione libro di Roberto Negro dal titolo ‘Il male dentro+’. Sala Saredi del Palazzo Comunale, ingresso libero



CIPRESSA

18.00. Spettacolo teatrale ‘Non ho paura di essere donna’ a cura della compagnia ‘Due in scena’ incentrato sulla figura femminile. Chiesa Fortezza a Lingueglietta, ingresso gratuito

PIEVE DI TECO

21.00. ‘Testa o cuore’: una riflessione teatrale sulle scelte esistenziali, tra ragione e sentimento, interamente interpretato dagli attori adolescenti della scuola Hic et Nunc diretta da Giorgia Brusco. Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES

17.30-19.00. Accensione delle luminarie + Grande sfilata inaugurale luminosa alle h 18 con partenza da Avenue de la République e arrivo al Villaggio di Natale in Esplanade du Pré des Pêcheurs + Concerto della Corale en Scène ai piedi della ruota panoramica (h 19)

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



10.00-21.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)



20.00. Monte-Carlo Jazz Festival 2025 (ultimo giorno): musica jazz e pop con Asaf Avidan - Sissoko, Segal, Parisien, Peirani: Les égarés. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)

19.30. Concerto di Musica malgascia (musica tradizionale e contemporanea del Madagascar) con Erick Manana & Jenny. salle Jean Vigo, Espace Magnan, Rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 30 NOVEMBRE

SANREMO



9.00 & 14.00. Quarto e quinto turno dell’ultima giornata del 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo organizzato da A.s.d. Scacchi Sanremo Nenad Sulava. Forte di Santa Tecla, info 338.4706130 (più info)



10.00-18.00. Esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini realizzata a partire dalla raccolta e dalla selezione di elementi residuali e marginali. Galleria civica della Pigna, via Palma 6, fino all’11 gennaio (da martedì a domenica h 10/12-15/18)

10.00-17.00. Costellazioni Familiari Esoteriche: giornata per esplorare le dinamiche del sistema familiare e ritrovare nuove direzioni interiori. Conduce il Dr. Giovanni Rossetti (Istituto Nemeton). Sala Orizzonti, Corso degli Inglesi 17 (90 euro, posti limitati), info e prenotazioni 320 2921392 (Maria Giovanna)



10.30. Commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista di San Romolo, avvenuto il 15/11/ 1944 durante uno dei rastrellamenti più drammatici che la nostra città dovette subire con celebrazione della Messa nella chiesa di San Romolo. Vento a cura della Sezione ANPI ‘G. Cristiano Pesavento’



10.55. Segnale d’avviso per ‘Autunno in Regata + Gorilla Gang Cup – 42° Campionato Invernale West Liguria. Specchio acqueo davanti alla città (più info)



12.30. ‘Domenica Bestiale’: evento dedicato ai magnifici anni 80 e 90 dell’Odeon animato da Master DBJ con menu a 40 euro vini esclusi. Serra La Fenice di Villa Nobel. Corso Cavallotti 116, prenotazioni al 349.4661632

13.00. WSOP World Series of Poker Circuit: torneo di poker. Sale del Casinò municipale, fino al 1° dicembre (info e programma)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



15.30. Premiazione 12° concorso fotografico nazionale ‘Memorial Pavan – Città di Sanremo’. Palazzo Roverizio in via Escoffier 29



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Locali ex Whisky a Gogo, Galleria laterale Ariston, Via Matteotti 230 (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.30. Nell'ambito della mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso', appuntamento a cura del Club per l'Unesco di Sanremo con un Omaggio ad Alfredo ricordando e ricostruendo con filmati ed interviste la loro collaborazione in occasione della Mostra 'Sanremo e l'Europa: l'immagine della città tra Otto e Novecento', tenutasi nel 2018. Locali ex Whisky a Gogo, Galleria laterale Ariston, Via Matteotti 230

20.00. Finalissima del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



IMPERIA

6.45. 14^ Ronde Valli Imperiesi: partenza da Calata Anselmi + assistenza e riordini: Calata Anselmi (h 8.40/18.00) + Start P.S. 1: h 7.42 + P.S. 2: h 10.32 + P.S. 3: h 13.07 + P.S. 4: h 16.02 + arrivo e premiazione alle 17.00 in Calata Anselmi (più info)



9.30. Giornata celebrativa per gli 80 anni di attività della Confcommercio Imperia con talk suddiviso in quattro sezioni, dedicate ai diversi periodi storici dal 1945 al 2025: un percorso che ripercorre l’evoluzione economica e sociale della provincia di Imperia attraverso otto decenni di cambiamenti. Auditorium della Camera di Commercio (più info)

10.00- 18.00. Nell’ambito della 14^ Ronde Valli Imperiesi, apertura spazio ‘Rally’ con stand gastronomici alla Expo Salso con musica ed intrattenimento



15.00. ‘Ascolta il corpo....ritrova la strada!’: Roberta Corti, biologa e autrice del libro ‘Maledetto HPV’, porterà le partecipanti a comprendere meglio noi stesse, il nostro corpo e i meccanismi che regolano la nostra realtà. Dialogano con l'autrice la libraia Nadia Schiavini e la Krisalide Francesca Rutigliano, insegnante d'arte e operatrice olistica Mindfulness. Villa Faravelli, Museo MACI, Viale Matteotti 151 (evento gratuito), info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



VALLECROSIA



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Teatro San Rocco, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315



TAGGIA ARMA



9.00. Escursione da Prati Piani all’Alpe di Baudo al Monte Grande accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 9 presso la ex stazione di Arma di Taggia oppure alle ore 9.45 ai Prati Piani, info 327 0824866 (più info)



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori del Teatralnervi di Genova dal titolo ‘Gilda Peragallo, ingegnere’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



17.00. Per ‘Corsi e Percorsi Coop’, incontro dal titolo ‘La differenza tra te e me’ nell’ambito della giornata contro il femminicidio con la giornalista Silvia Neonato e sipari di musica. Salone Falcone del Palabigauda, ingresso libero



CARPASIO



9.45. Escursione da Prati Piani all’Alpe di Baudo al Monte Grande accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 9 presso la ex stazione di Arma di Taggia oppure alle ore 9.45 ai Prati Piani, info 327 0824866 (più info)



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro e in piazza Garibaldi

18.00. Inaugurazione mostra collettiva degli ‘Amici della Tour des Artistes’ con lettura di Poesie di Alda Merini e Rita De Santis, il tutto accompagnato da caldarroste, vin brulé e tanta musica. Via Castello 1 (Piazzetta dell’armatore)



PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



15.00. ‘Io non scrivo canzoni d’amore’: spettacolo musicale con Geddo, un concerto ironico, autentico e profondo di uno dei cantautori liguri più rappresentativi. (10 euro). Teatro Salvini (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.30-16.30. Bazar di Natale a Vallebona: mercatino dei libri, giochi e manufatti + buon cibo preparato dai genitori dell'associazione + Laboratori Artistico-Manuali con contributo a sostegno delle attività dell’Associazione Pedagogica Steineriana Vallebona (h 10.30/12-14/16.30). Locali dell'asilo ‘Bambini Felici’, Via del Município 4, ingresso libero, info +39 375 5618126 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



10.00-20.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (28ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 1° dicembre (più info)



18.00. Concerto Sinfonico: David Fray suona e dirige Bach. Auditorium Ranieri III (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale: 45 chalet ospitano un’ampia gamma di artigianato con prodotti natalizi, oltre a uno spazio degustazione più ampio con vin brulé, birre di Natale, salumi e formaggi, bar con ostriche, champagne e altre specialità, socca, waffle, ecc. Jardin Albert 1er, fino al 4 gennaio (più info)



