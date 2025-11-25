Riconoscimento internazionale per Sanremo: il sindaco Mager al forum “Mediterranean Tourism Foundation” di Malta

Il sindaco Alessandro Mager parteciperà al prestigioso “Mediterranean Tourism Foundation” che si svolgerà a Malta da domani a venerdì. Giunto alla decima edizione, il forum riunisce più di 1.500 delegati provenienti da oltre 30 Paesi e rappresenta un importante momento di promozione del turismo sostenibile e delle iniziative che tutelano il patrimonio culturale e naturale del Mediterraneo, attraverso attività di ricerca, eventi e partnership strategiche.

La sessione plenaria del 28 novembre rappresenta l’evento principale del forum, durante il quale autorevoli esperti approfondiranno come il Mediterraneo rappresenti un motore di crescita e di esperienza sostenibili in ambito turistico. Durante i lavori, il Sindaco avrà modo di incontrare delegazioni provenienti da diversi Paesi, con l’obiettivo di rafforzare la rete internazionale e promuovere le eccellenze del territorio. Sarà inoltre l’occasione per condividere buone pratiche, esplorare nuovi modelli di sviluppo e individuare progettualità in grado di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed economico.

La tre giorni di incontri si aprirà con un momento istituzionale di rilievo: il Presidente della Repubblica di Malta S.E. Myriam Spiteri Debono consegnerà al sindaco Alessandro Mager, in una cerimonia privata a Palazzo Presidenziale, il “Mediterranean Tourism Award 2025”, il premio rivolto a celebrare destinazioni che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo del turismo. L’evento sarà arricchito dal concerto “Mediterranean Stars” eseguito dall’Orchestra del Mediterraneo con la direzione artistica del maestro Bruno Santori, già direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il concerto sarà poi trasmesso da Rai e dall’emittente nazionale maltese.