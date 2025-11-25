Aree protette sul territorio, Lega: "Maggiore coordinamento fra Regioni e Governo centrale, approvato ordine del giorno"

“Conferenza Stato-Regioni e tematiche che riguardano le aree protette, in particolare del nostro territorio. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna la giunta Bucci a chiedere alla Conferenza Stato-Regioni di valutare la possibilità di invitare alla commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità gli assessori regionali per le Aree protette al fine di potersi coordinare, di volta in volta, sui vari provvedimenti che riguardano i Parchi sul territorio. Inoltre, l’impegnativa del documento chiede alla Conferenza delle Regioni di ribadire quanto approvato nell’ordine del giorno del 22 febbraio 2024 che riguarda la richiesta al Governo e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) di inserire nel programma di finanziamento nazionale anche il sistema dei Parchi regionali”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana e Armando Biasi.



