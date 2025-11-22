Tunnel del Colle di Tenda chiuso per rischio valanghe: per arrivare nel cuneese solo la SS28 e l'autostrada A6

Il tunnel del Colle di Tenda è stato chiuso alla circolazione veicolare a causa delle intense precipitazioni nevose che, nelle ultime ore, hanno interessato ampie aree del Cuneese spingendosi fino a quote molto basse. La forte nevicata di ieri ha provocato un significativo accumulo di neve lungo il versante montano, attivando diversi sensori di monitoraggio che hanno rilevato un concreto rischio valanghe.

Per motivi di sicurezza, il sistema automatico di controllo del traforo ha quindi impedito l’apertura alla viabilità, rendendo temporaneamente inaccessibile la galleria. Sul posto sono al lavoro i tecnici dell’Anas, impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni per una riapertura in sicurezza. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, in base all’evoluzione del quadro meteorologico e al progressivo miglioramento della stabilità del manto nevoso.