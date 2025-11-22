“Più sicurezza è meglio”: la Confesercenti della nostra provincia elogia l’impegno straordinario delle forze dell’ordine

Grande apprezzamento da parte di Confesercenti provinciale per le imponenti attività di controllo e prevenzione messe in campo negli ultimi giorni dalle forze dell’ordine sul territorio. A esprimerlo è Sergio Scibilia, dirigente dell’associazione, che sottolinea la qualità del lavoro svolto in modo coordinato e unitario. “Grande apprezzamento – dichiara Sergio Scibilia, dirigente di Confesercenti provinciale – per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo da diversi giorni nella nostra Provincia le forze dell’ordine, in modo coordinato e unitario.”

Le operazioni, stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Antonio Giaccari, hanno riguardato controlli sugli esercizi commerciali e sui pubblici esercizi, azioni mirate contro lo spaccio di stupefacenti e attività di prevenzione di episodi di violenza. Scibilia ricorda come, mesi fa, Confesercenti avesse espresso forte preoccupazione per la presenza di aree ad alta pericolosità nelle città di Ventimiglia, Sanremo, Taggia e Imperia, dove si erano verificati reati violenti e movimenti riconducibili a bande organizzate. Una situazione che generava insicurezza tra gli esercenti e timori tra i turisti. “La risposta alle preoccupazioni avanzate dalle associazioni è arrivata in modo massiccio e quasi sorprendente, con una forza che ci ha stupito favorevolmente.”

Confesercenti esprime anche un forte apprezzamento per il Progetto Fiducia, che prevede pattugliamenti appiedati nei pressi dei negozi nelle fasce orarie più delicate, come quelle di chiusura. Un’iniziativa accolta positivamente dai commercianti, che hanno percepito un miglioramento nella sicurezza e nella prevenzione. Nonostante i passi avanti, rimane aperta la questione del rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. L’attività di controllo è ormai continuativa, h24, e alcune città come Sanremo — caratterizzata da movida intensa, grandi flussi turistici e frequenti eventi — richiedono una copertura ancora più robusta. Situazioni simili si riscontrano anche ad Arma di Taggia, punto di ritrovo per i giovani nei fine settimana. Un ulteriore tema critico riguarda il fenomeno della vendita di merce contraffatta, spesso gestita da gruppi organizzati e diffusa in diverse piazze della provincia.

“Rimane – conclude Scibilia – ancora sul tavolo la necessità di un rafforzamento degli organici del personale. […] Su questi punti aspettiamo segnali concreti dal governo nazionale e dai nostri rappresentanti istituzionali presenti in Parlamento.” Confesercenti auspica che i controlli straordinari e le attività di prevenzione possano proseguire nel tempo, con l’obiettivo di garantire una sicurezza urbana stabile e condivisa, in stretto coordinamento con i sindaci, definiti dall’associazione come vere e proprie “sentinelle del territorio”.