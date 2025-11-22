Castelvittorio: abitazione in fiamme nel centro storico, intervento dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito (Foto)

Abitazione in fiamme, questa sera poco dopo le 19 a Castelvittorio nel profondo entroterra della Val Nervia. Secondo le prime informazioni le.fiamme avrebbero distrutto buona parte dell'abitazione ma, fortunatamente, non si registrano feriti. Difficoltosa l'opera dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia che stanno in una zona ricca di abitazioni una vicina all'altra.

Le squadre hanno lavorato per più di un'ora per riuscire a spegnere le fiamme che avevano coinvolto tre piani di un'abitazione disabitata ed hanno evitato il propagarsi agli edifici adiacenti. Sono in corso le operazioni di bonifica con l'incendio che ha causato il crollo dei solai. L'edificio è stato considerato inagibile. Sul posto anche il sindaco e i Carabinieri.