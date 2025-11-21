Ventimiglia: PD organizza incontro pubblico sulla situazione palestinese con lo scrittore Atef Abu Saif

Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia organizza per domani, sabato 22 novembre, un incontro pubblico dedicato alla situazione palestinese e al valore della testimonianza diretta in tempo di guerra. L’appuntamento è fissato alle ore 11:00 presso la sede del PD di Ventimiglia, in via Cavour 65.

Ospite dell’iniziativa sarà Atef Abu Saif, scrittore e già ministro palestinese, autore dei volumi “Vite sospese” e “Diario di un genocidio: 60 giorni sotto le bombe a Gaza”. La sua presenza offrirà l’opportunità di ascoltare la voce di chi ha vissuto in prima persona le conseguenze del conflitto, portando una testimonianza diretta e di grande valore umano e politico.

All’incontro parteciperanno anche Antonio Stivala, segretario del Circolo PD Ventimiglia, e i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Carola Baruzzo, che contribuiranno al dibattito con riflessioni e spunti di confronto.

L’iniziativa nasce come momento di approfondimento e dialogo su un tema che interpella la coscienza civile e politica di tutti, con l’intento di stimolare una riflessione collettiva sulla pace, sulla giustizia e sulla responsabilità delle istituzioni e delle comunità.

Il Circolo PD di Ventimiglia invita la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di occasioni di confronto pubblico su questioni internazionali che hanno un forte impatto anche sul dibattito politico e sociale locale.