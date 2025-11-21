Taggia, convocato il Consiglio comunale: in aula interrogazioni, mozioni e bilancio

Si preannuncia una seduta particolarmente densa quella del Consiglio comunale di Taggia, convocato per giovedì 28 novembre alle ore 19. All’ordine del giorno figurano numerosi punti che spaziano dalle interrogazioni dei gruppi di minoranza alle mozioni, fino ad arrivare agli atti finanziari di fine anno. Una sessione che non presenta elementi straordinari, ma che affronta temi ricorrenti della vita amministrativa, molti dei quali già al centro del dibattito cittadino nelle ultime settimane.

La serata si aprirà con la presa d’atto dei verbali della seduta precedente, per poi entrare nel vivo con le interrogazioni dei gruppi “Progetto Comune” e “Progettiamo il Futuro”. Tra i punti sottoposti all’amministrazione vi è la richiesta di chiarimenti sulla stesura del Piano regolatore del verde, documento legato alla tutela del patrimonio arboreo cittadino, così come la mancata convocazione delle Consulte comunali.

Spazio anche alla sicurezza urbana e alla manutenzione. Un’interrogazione riguarda infatti gli interventi necessari nelle zone comunali maggiormente soggette a criticità, mentre un’altra si concentra su un argomento molto discusso negli ultimi giorni: i cumuli di terra depositati lungo la pista ciclabile sull’argine sinistro del torrente Argentina, oggetto anche di un recente chiarimento ufficiale da parte del Comune. Collegato allo stesso ambito è il punto relativo ai lavori in corso alla foce del torrente Argentina, con richieste specifiche sulla sicurezza del traffico ciclo-pedonale e sulla realizzazione della nuova bretella.

Un altro intervento dell’opposizione verterà invece sul progetto del parcheggio interrato nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Arma, per il quale si chiede una verifica sulla necessità di acquisire ulteriori pareri tecnici.

Sul fronte delle mozioni, il gruppo “Progetto Comune” porterà in aula la richiesta di sostituire la segnaletica turistica del centro storico, ritenuta obsoleta, oltre alla proposta di aprire un nuovo punto di informazione turistica. La minoranza presenterà inoltre congiuntamente un testo dedicato alla tutela del Convento di San Domenico, chiedendo all’amministrazione l’adozione di ogni misura necessaria a salvaguardarne l’integrità.

Nella seconda parte della seduta spazio agli atti amministrativi. Saranno esaminate pratiche relative a urbanistica ed edilizia privata, seguite dalle delibere sui servizi informatici e dal pacchetto finanziario, che comprende la presa d’atto del riconoscimento di un debito fuori bilancio, la 10ª e l’11ª variazione al bilancio di previsione 2025/2027, oltre all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2026/2029.

Una seduta ampia, dunque, che tocca molti dei temi centrali del dibattito amministrativo dell’ultimo periodo e che, pur senza particolari novità, rappresenta un appuntamento significativo nel percorso politico dell’ente comunale durante la fase conclusiva dell’anno.