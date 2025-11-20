Ventimiglia: scomparsa della 53enne sanremese Diana Forconi, la Procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia

E' stato aperto un fascicolo dalla Procura, per fare luce sulla morte di una donna di 53 anni, Diana Forconi, residente a Sanremo, trovata morta domenica scorsa in un’area periferica delle Gallardi, a Ventimiglia. Il personale medico del 118 e le pattuglie delle forze dell’ordine, intervenute su segnalazione di alcuni passanti, hanno eseguito i primi riscontri.

E' stata anche disposta l’autopsia, che verrà effettuata domani all’ospedale di Sanremo. Solo l’esito dell’esame potrà fornire indicazioni più precise sulle cause della morte, che al momento restano incerte. La notizia ha scosso la comunità locale, ancora in attesa di conoscere cosa sia realmente accaduto. La Procura, intanto, mantiene il riserbo e continua a raccogliere elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita della donna e stabilire se siano coinvolti fattori esterni o se si tratti di un tragico evento improvviso.