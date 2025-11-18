Via 1° Maggio e via Dante Alighieri, 'SìAmo Camporosso': "Pista ciclabile e strada dissestate, viti sporgenti e buche sono un pericolo" (Foto)

"Pista ciclabile e strada dissestate, viti sporgenti e pericoli per i cittadini in due vie molto frequentate: via 1° Maggio e via Dante Alighieri". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” ha presentato un’interpellanza per chiedere interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale in via 1° Maggio e in via Dante Alighieri, molto frequentate da residenti, pedoni e ciclisti.
"In particolare, lungo il tratto di pista ciclabile di via 1° Maggio che conduce al campo Zaccari, la situazione è diventata estremamente pericolosa: dopo la rimozione della staccionata laterale, l’asfalto non è stato ripristinato e sono rimaste sporgenti le viti metalliche di fissaggio, un rischio concreto per chi percorre la pista in bicicletta o a piedi" - sottolinea la minoranza - "Anche in via Dante Alighieri si registrano buche, dislivelli e manomissioni del suolo pubblico dovute a lavori mai sistemati correttamente, con conseguenti disagi e pericoli per la circolazione".
"È inaccettabile che una pista ciclabile, pensata per la sicurezza e la mobilità sostenibile, versi in queste condizioni" - dichiarano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "Le viti sporgenti e il manto stradale deteriorato sono un pericolo quotidiano per ciclisti e pedoni. Chiediamo che l’Amministrazione intervenga immediatamente per rimuovere le criticità e ripristinare la sicurezza".
Con questa interpellanza, SìAmo Camporosso intende "richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla necessità di una manutenzione puntuale e responsabile delle infrastrutture cittadine, in particolare di quelle dedicate alla mobilità dolce, oggi in evidente stato di abbandono".