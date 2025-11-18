Via 1° Maggio e via Dante Alighieri, 'SìAmo Camporosso': "Pista ciclabile e strada dissestate, viti sporgenti e buche sono un pericolo" (Foto)

"Pista ciclabile e strada dissestate, viti sporgenti e pericoli per i cittadini in due vie molto frequentate: via 1° Maggio e via Dante Alighieri". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” ha presentato un’interpellanza per chiedere interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale in via 1° Maggio e in via Dante Alighieri, molto frequentate da residenti, pedoni e ciclisti.

"In particolare, lungo il tratto di pista ciclabile di via 1° Maggio che conduce al campo Zaccari, la situazione è diventata estremamente pericolosa: dopo la rimozione della staccionata laterale, l’asfalto non è stato ripristinato e sono rimaste sporgenti le viti metalliche di fissaggio, un rischio concreto per chi percorre la pista in bicicletta o a piedi" - sottolinea la minoranza - "Anche in via Dante Alighieri si registrano buche, dislivelli e manomissioni del suolo pubblico dovute a lavori mai sistemati correttamente, con conseguenti disagi e pericoli per la circolazione".