Ventimiglia, il PD accusa l’amministrazione: “Comunicazioni tardive e inadeguate, serve più rispetto per i cittadini”

"Riteniamo necessario chiedere nuovamente all'amministrazione di Ventimiglia maggiore rispetto e serietà nella comunicazione degli eventi che possono creare disagio alla comunità". A dichiararlo sono il segretario PD di Ventimiglia Antonio Stivala e il vice segretario Francesco Pastor.

"Purtroppo, come già avvenuto in occasione della chiusura della frontiera – quando le informazioni diffuse erano e sono tuttora parziali e incomplete – anche oggi si è verificata una situazione simile. A seguito di lavori sulla rete idrica programmati dalle ore 8.30 alle ore 15.30, il Comune ha informato la cittadinanza con un post sui social soltanto alle ore 11.00, quando il disservizio era già in corso da tempo e prossimo alla conclusione. Il disagio ha coinvolto 11 frazioni e 2 vie densamente popolate, lasciando molti residenti impossibilitati a organizzarsi per tempo.

Chi amministra ha il dovere di prevenire i problemi e di gestirli con responsabilità, non di crearne ulteriori attraverso comunicazioni tardive e inadeguate. L’atteggiamento di questa amministrazione, che solitamente abbonda di post, comunicati e fotografie, anche oggi si è rivelato inadeguato - concludono Stivala e Pastor - tutto questo è inaccettabile e vergognoso".