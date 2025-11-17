Conto corrente non pignorabile: guida pratica 2025

Le ricerche relative al “conto corrente non pignorabile” sono tantissime, soprattutto tra chi vive le difficoltà legate a un protesto o a una segnalazione presso le centrali di rischio interbancarie e teme il pignoramento del proprio conto come conseguenza dell’indebitamento.

In realtà, è bene chiarire sin da subito che in Italia non esistono conti correnti non pignorabili. Ogni rapporto bancario può essere sottoposto a pignoramento da parte di un creditore.

Ma questo non significa che non esistano altre vie d’uscita. Te ne parliamo in questo articolo, facendo chiarezza sul concetto di impignorabilità, sui limiti al pignoramento previsti dalla legge e sulle possibili soluzioni.

Conti correnti non pignorabili: facciamo chiarezza

Partiamo dalla definizione di pignoramento: si tratta di un atto legale con cui un creditore, tramite l’intervento dell’autorità giudiziaria, blocca e vincola i beni o le somme di denaro del debitore per soddisfare un credito non pagato.



In poche parole, il pignoramento prevede il blocco dei fondi presenti sul conto del debitore, che perde il controllo sulle proprie finanze e, di conseguenza, sui propri progetti personali e lavorativi.

Proprio per questo, chi avverte la minaccia di un pignoramento, cerca immediatamente una “via di fuga” per mettere al sicuro i propri risparmi, con la speranza di poter aprire un conto corrente non pignorabile con il quale proteggere il proprio denaro.

La verità è che in Italia nessun conto corrente è impignorabile. Come abbiamo anticipato, infatti, tutti i conti correnti possono essere oggetto di pignoramento.



La normativa italiana, però, prevede dei limiti a questa azione legale, con lo scopo di garantire al debitore il minimo vitale per le spese essenziali.



Le tutele previste dalla legge riguardano soprattutto:

Stipendi e pensioni : se già accreditati sul conto al momento del pignoramento, possono essere pignorati solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Per gli accrediti futuri è pignorabile solo un quinto delle somme versate a titolo di pensione o stipendio.

: se già accreditati sul conto al momento del pignoramento, possono essere pignorati solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Per gli accrediti futuri è pignorabile solo un quinto delle somme versate a titolo di pensione o stipendio. Prestazioni assistenziali: somme impignorabili perché considerate vitali per il debitore.

Il conto estero non pignorabile è davvero la soluzione?

Quando ci si trova in una situazione di protesto, il problema non è solo il rischio di pignoramento, ma anche la difficoltà ad aprire un nuovo conto in Italia. Le banche, infatti, tendono a rifiutare richieste da parte di soggetti protestati e cattivi pagatori. Ecco perché sempre più persone valutano l’apertura di un conto corrente estero in area SEPA.

È doveroso, però, fare un’importante precisazione: il conto estero non può essere considerato impignorabile, in quanto deve obbligatoriamente essere dichiarato al Fisco italiano. Inoltre, esistono degli accordi tra Stati per combattere l’evasione fiscale, che mirano allo scambio di informazioni fiscali sui rispettivi cittadini.

In compenso, però, bisogna riconoscere che per i creditori è più complesso rintracciare i conti correnti esteri aperti dai propri debitori, in quanto non iscritti all’Anagrafe dei rapporti finanziari in Italia. In più, le spese necessarie ad attuare un pignoramento oltre confine sono elevate, il che frena spesso i creditori dall’intraprendere questa azione legale.

Un conto estero, quindi, non è uno “scudo” assoluto, ma può rappresentare comunque una valida alternativa per chi ha bisogno di ricostruire la propria stabilità finanziaria.

La proposta di GF Financial Service

GF Financial Service nasce con l’obiettivo di supportare le persone protestate o i cattivi pagatori. La sua missione è offrire strumenti pratici e sicuri per tornare a gestire con serenità la propria vita finanziaria.

La società offre soluzioni personalizzate in base alle esigenze e alla storia dei propri clienti, sia privati che aziende. Il team di GF Financial Service è specializzato nell’apertura di conti correnti per protestati e nell’apertura di conti correnti esteri in area SEPA.



Un conto corrente in area SEPA ti consente di:

avere un IBAN internazionale utilizzabile per ricevere e inviare bonifici;

utilizzabile per ricevere e inviare bonifici; avere un conto assolutamente legale e conforme alle normative antiriciclaggio e fiscali;

alle normative antiriciclaggio e fiscali; domiciliare le utenze e gestire le operazioni quotidiane come un normale conto italiano;

e gestire le operazioni quotidiane come un normale conto italiano; pagare fornitori e gestire transazioni internazionali, se sei un’azienda.

GF Financial Service, grazie a un team altamente qualificato, ti dà la possibilità di ottenere un conto funzionante in tempi rapidi e con la massima sicurezza, offrendoti un punto di partenza per ristabilire la tua reputazione creditizia e rientrare gradualmente nel circuito bancario italiano.















