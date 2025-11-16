Ventimiglia Futura contro Parodi: “Superconsigliere dei frontalieri in missione solitaria per San Ludovico”

“Nel panorama sempre più vivace della politica locale, spicca ancora una volta l’infaticabile figura del sommo Consigliere Comunale, noto per le sue molteplici specializzazioni auto-certificate: economia degli enti locali, turismo, viabilità internazionale, e soprattutto ruolo di ‘unico e autentico rappresentante dei frontalieri’ dell’intera Provincia di Imperia — qualifica che, pare, nessuno gli abbia chiesto ma che lui indossa con orgoglio immutabile”. Ad intervenire in replica alle dichiarazioni del consigliere comunale Roberto Parodi è Ventimiglia Futura che continua: “In un raro momento di pausa dai suoi numerosi settori di competenza, il Consigliere ha deciso di dedicarsi con rinnovato vigore alla nuova grande impresa: trovare soluzioni tecniche alla chiusura della frontiera di San Ludovico. Un compito titanico, quasi epico, che richiederebbe un esercito di esperti… ma che Parodi affronta da solo, anima e corpo, come se fosse una saga personale".

"Siamo certi che la sua esperienza nel mondo della viabilità — abilità di cui finora nessuno aveva piena consapevolezza — riuscirà a generare soluzioni rivoluzionarie per mitigare l’impatto della chiusura totale di quattro mesi e di quella parziale per altri otto della strada statale verso San Ludovico. Naturalmente, in un mondo ideale, sarebbe auspicabile che qualche altro Consigliere Comunale, forse spinto da un briciolo di spirito collaborativo (o da un attimo di ardito coraggio), decidesse di occuparsi anche solo marginalmente di queste complesse questioni. Ma si sa: quando c’è un supereroe all’opera, gli altri tendono a farsi da parte per non disturbare.

Nel suo racconto sempre appassionato, non manca di ricordare ai cittadini — qualora qualcuno lo avesse dimenticato — le enormi fatiche dei lavoratori frontalieri, gli orari massacranti, le condizioni spesso al limite dell’umano… con una serie di suggerimenti non richiesti, dispensati come se fosse lui, e lui soltanto, a conoscere l’ardua arte del lavoro oltre confine. A completare l’analisi, ecco comparire anche descrizioni quasi epiche delle presunte difficoltà normative e imprenditoriali che attanaglierebbero i frontalieri dall’altra parte del confine: un quadro drammatico che, secondo molti, riflette più il suo personale disagio per le contestazioni ricevute che una reale fotografia della situazione. Contestazioni che, va detto, arrivano da gran parte degli stessi frontalieri, spesso non propriamente entusiasti delle sue dichiarazioni a effetto e delle sue prese di posizione sempre… originali. In conclusione, ci permettiamo di suggerire al Consigliere una massima antica ma sempre valida: ‘Un bel tacere non fu mai scritto… né detto’, conclude il comunicato di Ventimiglia Futura.