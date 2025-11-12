Sanremo riflette su “La guerra e il mercato delle armi”: chiusura della ventesima rassegna dell’Ottobre di Pace

Si concluderà venerdì prossimo alle 17, nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, la ventesima edizione dell’Ottobre di Pace, la rassegna promossa da una rete di associazioni cittadine che ogni anno invita alla riflessione sui temi della pace, della nonviolenza e dei diritti umani. A vent’anni dalla nascita dell’iniziativa, il percorso di quest’anno si chiude con un incontro di grande attualità dal titolo “La guerra e il mercato delle armi”, un tema che interpella profondamente la coscienza civile in un momento storico segnato da nuovi conflitti, da una crescente spesa militare e da un preoccupante ritorno alla logica della forza.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di Gianni Alioti, dell’Osservatorio “The Weapon Watch” e già responsabile dell’Ufficio internazionale FIM-CISL, che interverrà su “La corsa agli armamenti in Italia e in Europa”, analizzando dati, strategie industriali e politiche che alimentano l’economia della guerra. Accanto a lui, Maurizio Marmo, obiettore di coscienza Caritas al servizio militare, proporrà una riflessione su “Noi cosa possiamo fare?”, invitando a una responsabilità personale e collettiva nel costruire percorsi di pace, disarmo e solidarietà concreta. A coordinare l’incontro sarà il prof. Davide Quaglia dell’Università di Verona, che guiderà il dialogo tra i relatori e il pubblico.

L’iniziativa intende offrire ai cittadini un momento di approfondimento e consapevolezza, in linea con lo spirito che ha portato alla proclamazione di Sanremo “Città internazionale della Pace, della Nonviolenza e dei Diritti Umani”. In un mondo segnato da tensioni globali e conflitti irrisolti, l’Ottobre di Pace rinnova così il suo invito alla comunità sanremese e al territorio a non rassegnarsi alla logica della guerra, ma a cercare insieme vie concrete per un futuro fondato sulla giustizia, sul dialogo e sulla pace.