Bordighera: “141 Anni Dopo”, arriva il tour storico e culturale di Claude Monet

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, alle ore 10.30, Bordighera ospiterà un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia: “141 anni dopo – In compagnia di Claude Monet a Bordighera”, un tour guidato che ripercorre i luoghi, gli scorci e gli edifici immortalati dal celebre pittore francese durante il suo soggiorno nella Riviera ligure.

Il ritrovo è previsto presso Villa Pompeo Mariani, in via Fontana Vecchia 5, dimora storica che fu punto di riferimento per artisti e intellettuali dell’epoca. A guidare i partecipanti sarà Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani e curatore della sezione dedicata a Bordighera nel catalogo dell’importante mostra monegasca 2023 su Monet.

Durante il percorso, i visitatori saranno accompagnati in un vero e proprio viaggio nel tempo, tra verità storiche, aneddoti curiosi e fotografie inedite, per riscoprire i punti di vista scelti da Monet e comprendere il fascino che la città esercitò su di lui. Le palme, le ville, il mare e la luce di Bordighera rivivono attraverso le sue opere e le testimonianze dell’epoca.

Dettagli dell’evento:

Date : Sabato 15 e Domenica 16 novembre 2025

: Sabato 15 e Domenica 16 novembre 2025 Orario : ore 10:30

: ore 10:30 Luogo di ritrovo : Villa Pompeo Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Bordighera

: Villa Pompeo Mariani – Via Fontana Vecchia 5, Bordighera Costo : € 7,00 a persona

: € 7,00 a persona Prenotazione consigliata: al numero 347 2364922

Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera della Bordighera ottocentesca e riscoprire il legame profondo tra arte e paesaggio mediterraneo.