Sanremo, arrestato dai Carabinieri con droga in tasca e in casa: patteggia sei mesi e una multa di 1.000 euro

I Carabinieri della Stazione di Bordighera, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un italiano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato a piedi lungo strada rotabile Caponero a Sanremo, è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale i militari hanno rinvenuto quattro involucri contenenti cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire altra cocaina per circa 18 grammi, hashish per circa 50 grammi e un bilancino di precisione, materiale tipicamente utilizzato per la suddivisione delle dosi. Dopo l’arresto, il pregiudicato è stato condotto in caserma per le formalità di rito. Nella mattinata di lunedì è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Imperia, dove ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. La pena è stata sospesa, e l’uomo è stato rimesso in libertà al termine dell’udienza.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per ricostruire la provenienza della sostanza stupefacente e verificare eventuali collegamenti con altri soggetti del territorio.