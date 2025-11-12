 / Attualità

Attualità | 12 novembre 2025, 13:33

Bordighera, modifiche alla viabilità per lavori sulla rete in fibra ottica da parte di ditte private

Interventi dal 12 novembre al 5 dicembre in via Coppeira, strada Migliarese e strada Montegrappa. Garantito il transito pedonale e per i mezzi di soccorso

Il Comune di Bordighera informa che, per consentire il posizionamento di armadi e la posa di pozzetto per la fibra ottica da parte di ditte private:

  •        dal 12 novembre al 21 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00 (escluso sabato e domenica) in via Coppeira sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri
  •       il giorno 13 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00, in strada Migliarese sarà istituito il divieto di transito garantendo il passaggio pedonale; si dovrà garantire il transito ai mezzi di soccorso tramite lastre di ferro da posizione sullo scavo
  •       dal 24 novembre al 5 dicembre 2025, dalle ore 9.00 alle 18.00 (escluso sabato e domenica) in strada Montegrappa sarà istituito il divieto di transito garantendo il passaggio pedonale; si dovrà garantire il transito ai mezzi di soccorso tramite lastre di ferro da posizione sullo scavo

