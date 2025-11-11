Nuovo parcheggio in piazza D'Armi, SìAmo Camporosso: "Persi quindici posti auto" (Foto)

"Prima dell’intervento c’erano circa 55 posti auto, oggi ne restano molti meno: una perdita di circa 15 parcheggi" - sottolinea la minoranza - "Un risultato paradossale, soprattutto considerando che l’opera è stata finanziata con risorse pubbliche e avrebbe dovuto migliorare la funzionalità dell’area, non ridurla. È evidente che si sarebbe potuto evitare la realizzazione delle aiuole e degli spazi verdi, scelte puramente estetiche, e mantenere o addirittura aumentare i parcheggi, in una zona dove la carenza di posti è cronica, ridurre i posti auto del 30% è una scelta insensata, ora quindici famiglie si trovano senza possibilità di sosta".