Nuovo parcheggio in piazza D'Armi, SìAmo Camporosso: "Persi quindici posti auto" (Foto)

"Parcheggio riqualificato ma i posti auto spariscono" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso che ha presentato un’interpellanza per chiedere spiegazioni sulla riduzione dei posti auto nel parcheggio comunale in piazza d'Armi, oggetto dei recenti lavori di riqualificazione.
"Prima dell’intervento c’erano circa 55 posti auto, oggi ne restano molti meno: una perdita di circa 15 parcheggi" - sottolinea la minoranza - "Un risultato paradossale, soprattutto considerando che l’opera è stata finanziata con risorse pubbliche e avrebbe dovuto migliorare la funzionalità dell’area, non ridurla. È evidente che si sarebbe potuto evitare la realizzazione delle aiuole e degli spazi verdi, scelte puramente estetiche, e mantenere o addirittura aumentare i parcheggi, in una zona dove la carenza di posti è cronica, ridurre i posti auto del 30% è una scelta insensata, ora quindici famiglie si trovano senza possibilità di sosta".
"A rendere ancora più grave la situazione sono le dichiarazioni non veritiere del Sindaco, che ha cercato di giustificare l’intervento sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna riduzione" - afferma - "I fatti, però, sono sotto gli occhi di tutti: i posti auto sono completamente spariti su tutto il lato nord / nordest del parcheggio...ora la cittadinanza per poter trovare posto dovrà parcheggiare nei posti non regolari (nei posti riservati per le moto o al di fuori degli spazi) rischiando sanzioni amministrative, tutto questo si poteva evitare".
Il gruppo SìAmo Camporosso chiede, perciò, che "venga fatta piena chiarezza sul progetto e che l’Amministrazione valuti immediatamente soluzioni concrete per recuperare i parcheggi perduti, senza nascondersi dietro scelte estetiche o giustificazioni infondate".
“Quando si parla di parcheggi pubblici, il decoro urbano non può diventare un pretesto per peggiorare la vita quotidiana dei cittadini" – dichiara il capogruppo Maurizio Morabito – "Servivano più posti auto, non meno".