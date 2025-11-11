Incendio all’oratorio dei Bianchi, identificato il presunto responsabile grazie alle telecamere

Svolta nelle indagini sull’incendio che domenica pomeriggio ha colpito l’oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano, sede della confraternita del Gonfalone, nel centro storico di Taggia. Le forze dell’ordine hanno individuato un soggetto ritenuto responsabile del rogo, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza acquisite nelle ore successive all’accaduto.

Come riportato da La Stampa, le riprese avrebbero permesso di riconoscere una figura presente nei pressi dell’oratorio poco prima che divampassero le fiamme. Gli investigatori dei carabinieri di Taggia, stanno ora completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e verificare l’effettiva responsabilità della persona individuata.

Al momento le indagini sono ancora in corso e non vengono forniti ulteriori dettagli sull’identità o sulle motivazioni del gesto. Tuttavia, la pista del dolo, già ipotizzata nei giorni scorsi, troverebbe ulteriore conferma alla luce dei nuovi elementi raccolti.

L’oratorio resta chiuso in attesa delle verifiche tecniche e delle operazioni di pulizia. La comunità taggese, ancora scossa dall’accaduto, si stringe intorno alla confraternita del Gonfalone, simbolo della storia e della devozione cittadina.