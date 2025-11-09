 / Cronaca

09 novembre 2025

Taggia: incendio nell'oratorio di San Sebastiano (Foto)

In corso gli accertamenti per capire la natura del rogo

Un incendio è divampato nel corso del pomeriggio a Taggia, coinvolgendo l'oratorio dei santi Sebastiano e Fabiano, sede della Confraternita del Gonfalone (Bianchi). A quanto si apprende, a prendere fuoco dovrebbe essere stata una tenda all'ingresso della chiesa in circostanze non ancora chiare. Un giovane, notando il fumo e rendendosi conto della situazione, ha subito lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno terminato le operazioni estinguendo le fiamme ed evitando che potessero verificarsi danni più gravi. Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per capire cosa abbia dato il via al rogo: al momento sono al vaglio tutte le ipotesi.

Elia Folco

