Un weekend di sapori, cultura e spettacolo: Imperia celebra Olioliva e la Riviera si accende di eventi

Il secondo fine settimana di novembre porta con sé un caleidoscopio di iniziative che animano la Riviera dei Fiori e l’entroterra imperiese. In apertura, il grande protagonista è Olioliva 2025, la manifestazione che da venticinque anni celebra l’oro verde della Liguria e che trasforma Imperia in una capitale del gusto e della cultura agroalimentare. Ma accanto a questo evento cardine, il territorio si riempie di appuntamenti che spaziano dalla letteratura alla musica, dal teatro alle passeggiate naturalistiche, fino a momenti di solidarietà e sport.

Olioliva, il cuore del weekend

Imperia diventa per tre giorni il palcoscenico di Olioliva, la rassegna che celebra l’olio extravergine d’oliva e le eccellenze agroalimentari liguri. Il centro storico di Oneglia si trasforma in un grande mercato dei sapori, con oltre duecento espositori che propongono prodotti tipici, novità del comparto e specialità di qualità. Non si tratta solo di un’esposizione: Olioliva è un’esperienza sensoriale. Degustazioni guidate, laboratori pratici, showcooking con chef e produttori accompagnano i visitatori in un viaggio che unisce gusto e conoscenza. I convegni tematici, invece, offrono spunti di riflessione sul futuro dell’olivicoltura, sulla valorizzazione della filiera e sulle sfide della sostenibilità.

La domenica si arricchisce di appuntamenti collaterali: la Camminata tra gli ulivi, giunta alla settima edizione, invita a scoprire i paesaggi che circondano Imperia con una passeggiata che unisce natura e convivialità, tra colazioni, aperitivi e navette che collegano i borghi. Alle 10, il molo lungo di Oneglia diventa invece il punto di partenza della OliOliva Run e della FamilyRun, manifestazioni sportive che coinvolgono atleti e famiglie in un clima di festa (il programma a questo link).

Il weekend offre anche un ricco ventaglio di appuntamenti culturali

A Sanremo, sabato pomeriggio, il Teatro dell’Opera del Casinò ospita la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria – Sezione Saggistica. Sul palco si alternano nomi di spicco come Antonio Caprarica, Roberto Giacobbo, Filippo La Porta, Mauro Mazza, Aldo Ricci e Stefano Zecchi. È un’occasione per riflettere sul valore della saggistica come strumento di analisi e di racconto della contemporaneità, in un luogo simbolo della cultura cittadina. A Ventimiglia, la rassegna ‘Incontri della Voce’ propone la conferenza del professor Daniele Zucconi: ‘Nessuna di voi è innocente. Gli uomini impegnati nella follia della caccia alle streghe’. Un viaggio storico tra XIV e XVII secolo che mette in luce il ruolo della Chiesa e le dinamiche di potere dietro i roghi. A Cervo, il Castello dei Clavesana diventa teatro di poesia con l’incontro ‘E poi toccarlo il mare’, che vede protagonista la poetessa Mara Pardini. Moderato dal giornalista Gianni Micaletto, l’appuntamento è arricchito da intermezzi musicali, in perfetta sintonia con l’atmosfera suggestiva del borgo. Nell’entroterra, a Camporosso, la rassegna ‘Tra le Righe’ ospita la presentazione del libro ‘I Truffatori’ di Sandro Soleri, con interventi di Ciro Esse, Marco Innocenti e Romano Lupi. Un’occasione per riflettere su un tema attuale e universale: l’inganno e le sue forme nella società. A Ventimiglia, domenica pomeriggio, il Centro Culturale San Francesco ospita il concerto del Coro ANC Ventimigliese, parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’occasione è l’inaugurazione del pianoforte Ibach Sohn, strumento che arricchirà la vita culturale della città. A San Bartolomeo al Mare giunge al suo epilogo sabato 8 novembre alle 15 a Cà de Puio il ciclo di incontri culturali ‘Landscape – Land Escape’, promosso dalla Pro Loco Dopo aver esplorato nei mesi scorsi acqua, aria e terra, il gran finale sarà dedicato al tema del Fuoco, simbolo di energia e trasformazione. L’iniziativa ha proposto un percorso immersivo tra arte, natura e paesaggio del Golfo Dianese, trasformando luoghi suggestivi in scenari di performance dal vivo. A interpretare il Fuoco saranno Maurizio Pettigiani con la musica, Alessandra Turci con le letture, Blanca Amalia Pinto con la pittura e Giorgia Gastaldello con l’arte terapia. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza di ascolto e condivisione autentica, lontana dalla tecnologia, per riscoprire il valore della presenza.

Il teatro amatoriale e professionale trova spazio in diversi borghi

A Diano Castello, la compagnia ‘Gli SpacciAttori di Sogni’ porta in scena la commedia ‘Pasta, Amore e Polizia’ al Teatro Concordia, inaugurando la stagione 2025/26 dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia.

“Carla rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, sperando di passare una serata tranquilla con la sua compagna Federica e il figlio di lei Ludovico, ma non sa che, quest’ultima, ha organizzato una cena di famiglia che si prospetta tutt’altro che tranquilla. Tra un via vai di personaggi improbabili quanto divertenti e situazioni rocambolesche, le due protagoniste dovranno trovare il modo di sopravvivere alla serata”.

La domenica, a Sanremo, il Palazzo Roverizio ospita la rappresentazione di ‘Elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti, con Anna Delfino, Mattia Pelosi, Nicholas Tagliatini e Alberto Perfetti al pianoforte. Un appuntamento che unisce la bellezza della lirica alla cornice elegante del palazzo. Sempre a Sanremo, in serata, prende il via la prima selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’, presentato da Alex Penna e Salvatore Stella. Un’occasione per scoprire nuovi talenti e per vivere la musica in un contesto conviviale, presso la trattoria ‘Il Porto Vecchio’. A Taggia Arma, la rassegna ‘Angelo lo Faro’ propone la commedia ‘I trei testamenti’ messa in scena dagli attori del Sipario Cellese al teatro parrocchiale con ingresso a offerta libera.

“Brigida è stanca del marito pensionato che, a suo dire, è un nullafacente e un perdigiorno. Felice, marito di Brigida, volendo verificare se la moglie avrebbe cambiato idea sul suo conto, si finge morto, grazie all’aiuto dell’amico medico Ubaldo. Con il defunto nella stanza accanto, la moglie descrive il marito ricco di pregi e senza difetti. Felice però non ha pensato ai possibili propositi della moglie, condizionata dalle amiche: regalare i suoi vestiti, trovarsi un nuovo marito e cremare il defunto. Per questo motivo il povero Felice, sempre con l’aiuto del fidato amico medico, escogita un piano: far ritrovare alla moglie ben tre testamenti con i quali spera di ostacolarla”.

A Imperia, il Teatro dell’Attrito ospita lo spettacolo ‘Scene da un matrimonio’ di Ingmar Bergman, interpretato da Antonio Carli e Marianna Pardini.

“Un testo intenso che esplora le dinamiche di coppia e le fragilità dei rapporti umani dove si ride e ci si diverte, ci si arrabbia e ci si commuove, ma soprattutto si riflette su quanto in realtà la vita che viviamo ci appartenga realmente”.

Il fine settimana non dimentica la dimensione solidale e sportiva

A Sanremo, sabato pomeriggio, la Croce Rossa Italiana organizza il secondo torneo di burraco al Tennis Club. La quota di iscrizione, 20 euro, sarà destinata all’acquisto di attrezzature a supporto della popolazione. Un modo per unire gioco e solidarietà, in un contesto conviviale. A Ospedaletti, la Sala polivalente La Piccola ospita la seconda lezione del corso base di astronomia pratica: ‘Gli oggetti che popolano il cielo’. Un’occasione per avvicinarsi all’osservazione del firmamento e per scoprire le meraviglie dell’universo.

Nell’entroterra, Bajardo celebra l’autunno con una giornata di festa (domenica) dedicata ai prodotti del territorio e alla convivialità. Fin dal mattino le vie del paese ospiteranno un mercatino artigianale e agricolo, occasione per scoprire specialità locali e idee regalo. Per gli amanti della natura è prevista una gita escursionistica da San Rocco a Monte Ceppo e al bosco di Grou, un percorso immerso nei colori stagionali. Nel pomeriggio, alle 15, la piazza Parrocchiale accoglierà la tradizionale castagnata con vin brulé, accompagnata da giochi gonfiabili per i bambini. Tra fuochi accesi, sapori autentici e atmosfere raccolte, Bajardo offrirà un appuntamento all’insegna del buon vivere, con la possibilità di gustare anche pranzi tipici nei locali del borgo. Una giornata calda e allegra da condividere con la comunità e con chi si ama.

A Castellaro, il Golf Club apre le porte con l’iniziativa ‘Prova il Golf’, un open day gratuito rivolto a chi vuole avvicinarsi a questo sport. Dalle 14 alle 17, maestri qualificati accompagneranno curiosi e appassionati in un’esperienza che unisce tecnica e divertimento.

Il Ponente ligure si conferma un territorio capace di offrire un ventaglio di esperienze che vanno ben oltre il turismo balneare. Olioliva, con la sua celebrazione dell’olio e delle eccellenze agroalimentari, è il cuore pulsante di questo fine settimana, ma attorno ad esso si sviluppa una rete di eventi che raccontano la ricchezza culturale, la vitalità sociale e la creatività diffusa di borghi e città

