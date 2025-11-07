Sanremo, weekend tra antiquariato e brocante: torna il fascino degli oggetti d’epoca

Un mese di novembre ricco di appuntamenti con l'antiquariato ed il brocante a Sanremo. Sabato 8 tradizionale mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro, nella splendida cornice del centro storico. Domenica 9 due edizioni del Mercato Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori.

Numerosi espositori provenienti dalla Liguria, dal basso Piemonte e dalla vicina Francia, rappresentano un’occasione ghiotta per gli appassionati e per i collezionisti di oggetti d’epoca, che potranno scegliere ogni sorta di oggetto antico, anche semplice, contadino, rudimentale ma anche oggetti di maggior qualità e valore. Si potranno trovare dai mobili, ai dipinti, dai disegni alle stampe, dalle sculture agli oggetti d’arte, ma anche tappeti, tessuti e pizzi, ceramiche e manufatti d’arte. Un appuntamento che permette di compiere un viaggio nel tempo, tra epoche e stili diversi.