Attualità | 06 novembre 2025, 14:36

Fiocchi e stelle spuntano lungo le vie della città

Ventimiglia si prepara al Natale: al via l'installazione delle luminarie (Foto)

Fiocchi e stelle lungo le vie della città. Ventimiglia si prepara alle festività natalizie. E', infatti, iniziata, l'installazione delle luminarie che abbelliranno e illumineranno la città durante il periodo natalizio.

Fiocchi, stelle e luci daranno colore alla città in occasione del maggiore afflusso turistico previsto per le festività natalizie e di fine anno.

La ditta incaricata del noleggio, dell'installazione, della manutenzione e dello smontaggio delle luminarie natalizie ha, infatti, iniziato a posizionarle partendo dal centro città.

Elisa Colli

