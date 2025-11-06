Assegnazione degli alloggi E.R.P., Vallecrosia promuove il bando di 'Arte'

Il comune di Vallecrosia, su impulso del sindaco Fabio Perri e dell’assessore ai Servizi Sociali Mirko Valenti, per mezzo del lavoro svolto dagli uffici dell’Area Servizi Sociali, ha provveduto a promuovere sul proprio sito istituzionale, il 5 novembre, i contenuti relativi al bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.). Tale iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale, allo scopo di sostenere politiche di contrasto all’emergenza abitativa.

"L’A.R.T.E. di Imperia, in virtù della convenzione stipulata con il comune di Vallecrosia, con la quale sono affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, e in attuazione dell’articolo 4 della L.R. 29 giugno 2004 n. 10, ha emanato il bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall’art. 2, comma 1 della medesima legge" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "Le domande potranno essere presentate dal 4 novembre al 16 dicembre 2025 mediante raccomandata A/R indirizzata ad A.R.T.E. in piazza Ricci 2, 18100 Imperia, oppure consegnate a mano presso la sede A.R.T.E., previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0183 76961. Per ulteriori informazioni e per consultare la documentazione completa è possibile visitare il sito istituzionale del comune di Vallecrosia o quello di A.R.T.E. Imperia".