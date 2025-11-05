 / Politica

Politica | 05 novembre 2025, 16:04

Sanremo: i consiglieri di Fratelli d’Italia in visita alla mensa della scuola elementare di San Giacomo

La visita rientra in un programma più ampio di monitoraggio che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia intende portare avanti nelle strutture scolastiche del territorio

Questa mattina i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno fatto visita alla mensa della scuola elementare di San Giacomo, prendendo parte al momento del pranzo insieme alle insegnanti e agli alunni dell’istituto.

"L’iniziativa – spiegano – aveva l’obiettivo di verificare direttamente la qualità e la quantità dei pasti erogati agli studenti, oltre a raccogliere eventuali osservazioni da parte del personale scolastico. Abbiamo scambiato alcune parole con maestre, educatrici e con la cuoca, in un clima di serenità e collaborazione e continueremo a effettuare sopralluoghi nelle scuole elementari, nel pieno rispetto del regolamento, come da nostra abitudine".

La visita rientra in un programma più ampio di monitoraggio che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia intende portare avanti nelle strutture scolastiche del territorio. L’obiettivo, spiegano, è assicurare un servizio mensa efficiente e rispondente alle esigenze nutrizionali dei bambini, mantenendo un dialogo costante con il personale educativo. "Raccoglieremo tutte le segnalazioni utili – concludono Consiglio e Balestra – per contribuire a migliorare ulteriormente un servizio fondamentale per le famiglie e per la quotidianità degli alunni".

